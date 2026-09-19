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  • Un moment del concert que ha donat el tret de sortida a la temporada de l'ONCA. | ANA / M.F.
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Orquestra Nacional Clàssica

L’ONCA dona el tret de sortida a la temporada amb ‘Cap a la llum’, un concert que incideix en l’escolta

'El dret a la bellesa', el pròxim 24 d'octubre a les 20.00 hores, serà la següent cita de l'acabada d'estrenar temporada 2026-2027 de la Fundació

‘Cap a la llum’, una proposta al voltant del recolliment, la bellesa i l’escolta, ha estat el concert que ha donat el tret de sortida a la temporada 2026-2027 de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (FONCA). Sota la direcció de Josep Caballé Domenech, el concert ha comptat amb la participació de la soprano Núria Rial, el baríton Josep Ramon Olivé i el Cor Madrigal de Barcelona, el qual enguany celebra el seu 75è aniversari. 

El programa ha arrencat el seu recorregut amb algunes de les peces més representatives del patrimoni coral català, com ‘O vos omnes’, de Pau Casals; ‘Amor mariner’, de Manuel Oltra; ‘La sardana de l’abril’, de Lluís Maria Millet, i ‘Muntanyes del Canigó’, amb arranjament de Joan Manén. Posteriorment, el concert s’ha endinsat en l’univers de Gabriel Fauré amb el ‘Cantique’ de Jean Racine, preludi natural del seu cèlebre ‘Rèquiem’. Ambdues obres comparteixen una espiritualitat clara, íntima i allunyada del dramatisme.

El programa ha arrencat el seu recorregut amb algunes de les peces més representatives del patrimoni coral català

Sobre el Rèquiem, l’arpista Esther Pinyol destaca que «té molta llum, molta esperança», i ha estat interpretada «amb moltíssimes violes, que normalment no passa molt a l’orquestra i és un instrument amb un color molt especial i amb uns baixos increïbles». Per a ella ha estat especial ja en aquesta peça «hi ha arpa i en molts rèquiems, com el de Mozart no hi ha arpa» i, a més «té un protagonisme i un paper molt especial».

Pinyol ha manifestat que li feia especial il·lusió aquest concert, ja que era «la primera vegada» que col·laborava amb l’ONCA en el tret de sortida d’una temporada. Quant al fet que l’orquestra compti ara amb una temporada fixa, s’ha mostrat convençuda que «això ha de seguir i els músics d’aquí s’ho mereixen i l’ONCA és una orquestra meravellosa i que ha de tenir el seu espai i la seva temporada de concerts estable, o sigui que endavant». ‘El dret a la bellesa’, el 24 d’octubre a les 20.00 hores, serà la següent cita de la Temporada 2026-2027 de la Fundació ONCA, informa l’ANA.

L’ONCA presenta una temporada, sota la batuta de Joan Anton Rechi, que convida a «prendre temps per escoltar»

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