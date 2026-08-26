Govern fixa París com a nova ruta regular des d’Andorra-la Seu i manté les connexions amb Madrid i Palma

Llum verda a les bases del nou concurs per consolidar i ampliar les connexions aèries regulars des de l’aeroport d’Andorra-la Seu. La licitació estableix com a requisits mantenir les rutes actuals amb Madrid i Palma i incorporar una nova connexió amb París, tot deixant oberta la possibilitat que les aerolínies que es presentin plantegin altres destinacions per ampliar la connectivitat. En aquest sentit, la nova convocatòria estableix un mínim de 1.400 hores de vol anuals i un sostre màxim de cinc milions d’euros anuals: «Són per garantir que la línia funcioni, i és la part que Govern satisfarà d’acord amb els vols que realitzin, el preu dels bitllets, el nombre de passatgers…», ha indicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol.
Val a dir que, per altra banda, els pagaments per part de l’Executiu es faran trimestralment i, per determinar-ne l’import, l’adjudicatària haurà de presentar la documentació prevista al plec de bases relativa, entre altres aspectes, a l’ocupació i als ingressos reals de les rutes operades. Així, les companyies interessades disposaran fins al 17 de setembre per presentar les seves ofertes, ja que el contracte vigent finalitza a finals d’aquest any i l’objectiu és que el nou estigui formalitzat abans de començar el 2027. «L’1 de gener hauríem de tenir el nou contracte signat amb l’empresa», ha assenyalat Marsol, en roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
La ministra també ha aprofitat per actualitzar les darreres dades sobre les connexions actuals. Així, i fins al 16 d’agost, s’han comptabilitzat 8.848 passatgers, amb una ocupació mitjana acumulada de 41 persones per vol en la ruta amb Madrid i de 36 en la de Palma. Ambdues xifres se situen un 12% per sobre de la mitjana registrada durant el conjunt de l’any passat, mentre que aquest estiu el nombre de passatgers ha augmentat entre un 8 i un 10%. «Va millorant, els vols aporten més passatgers cada vegada», ha valorat Marsol, qui en ser preguntada pels desviaments de vols registrats durant la darrera primavera, ha indicat que «si són per qüestions de seguretat, és difícil anar molt més enllà».