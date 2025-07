Connectivitat millorada

L’aeroport Andorra-la Seu ja disposa d’un servei regular i gratuït de llançadora connectat amb el Principat

A més, Govern ha aprovat una partida de 200.000 euros c en el marc del conveni de cogestió amb la Generalitat de Catalunya

L’aeroport d’Andorra-la Seu continua consolidant-se com una infraestructura estratègica per a la connectivitat del Principat. Aquest dimecres, el Govern ha aprovat una nova partida de 200.000 euros corresponent al segon semestre del 2024, en el marc del conveni de cogestió amb la Generalitat de Catalunya, propietària de l’equipament.

L’acord, vigent des del 2014 i renovat el 2020, estableix una aportació anual màxima de 400.000 euros per part d’Andorra per a la cogestió, explotació i promoció de l’aeroport. L’objectiu és reforçar el paper de la infraestructura com a porta d’entrada i sortida aèria, afavorint així la mobilitat internacional del país.

A més del pagament, el Govern ha adjudicat aquest dimecres el servei regular de llançadora entre el Principat i l’aeroport. L’empresa Novatel s’encarregarà de l’operació del servei per un import anual de 69.940 euros, amb un contracte de quatre anys prorrogable fins a dos més.

Aquest bus gratuït, que ja funciona actualment, està sincronitzat amb els horaris dels vols i busca garantir una connexió còmoda i eficaç per als viatgers. Amb aquesta adjudicació, el servei es regularitza de manera definitiva, reforçant la voluntat d’afavorir l’ús de l’aeroport i potenciar la seva activitat.

Les dues mesures formen part d’una estratègia més àmplia per millorar l’accessibilitat del país i consolidar una alternativa aèria estable i funcional per a residents i visitants.