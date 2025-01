L’advocat Gerard Farré esdevé nou defensor de l’afiliat de la CASS

El Consell d’Administració de la CASS ha anunciat aquest dimecres, mitjançant un comunicat, el nomenament de Gerard Farré Sanclimens com a nou defensor de l’afiliat, una decisió presa durant la sessió del passat 28 de gener. Farré és graduat en Dret per la Universitat de Girona i compta amb un màster en Dret per la Universitat d’Andorra. La seva trajectòria professional inclou experiència en diverses entitats bancàries del país i, actualment, exerceix en un bufet d’advocats.

El Consell ha destacat “la seva sòlida formació i experiència laboral” com a elements clau per garantir suport i assessorament als afiliats. Per assegurar la continuïtat dels casos en curs, s’ha previst un traspàs d’expedients entre la defensora sortint i el nou defensor. A més, el Consell d’Administració ha expressat el seu agraïment a Judith Silvestre, fins ara defensora de l’afiliat, per la seva dedicació i contribució tant als afiliats com a la institució.