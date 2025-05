De la cicatriu al símbol

L’ADJRA i Jose Ángel Diz ofereixen una via de transformació emocional mitjançant tatuatges amb significat

Un projecte que aposta per la dignitat, la sensibilització i la reconstrucció vital de persones que han superat moments difícils

A vegades ens disposem a iniciar una nova etapa sense haver tancat del tot la precedent. Aquesta superposició de camins pot derivar en un punt d’inflexió que convida a la reflexió i al canvi. Precisament, aquesta és la filosofia que fonamenta el conveni signat recentment entre l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Autolesió (ADJRA) i el tatuador Jose Ángel Diz.

“L’objectiu és oferir una manera simbòlica i positiva de tancar un capítol difícil”, ha afirmat Diz, qui col·laborarà amb l’entitat oferint tatuatges gratuïts a persones que han superat episodis d’autolesió. “Crec que és molt bonic tenir la capacitat de cobrir amb una cosa estètica allò que et vas fer. És una manera de començar de nou”, ha afegit el professional.

La presidenta de l’ADJRA, Sandra Cano, ha subratllat que el projecte neix amb la voluntat de combatre l’estigma associat tant a les marques derivades de l’autolesió com als tatuatges. “Quan veus una cicatriu per un accident no passa res, però si és resultat d’un moment emocional complicat, es percep com una cosa fosca”, ha apuntat Cano. “Amb aquest conveni volem trencar tabús i oferir reconeixement a qui ha completat un procés de sanació”, ha afegit.

Cano ha remarcat que el procediment estarà subjecte a criteris estrictes: “Han de tenir l’alta terapèutica, ser majors d’edat i el tatuatge ha de ser petit”. També ha fet valdre que Diz participa de manera altruista. “És un gest que diu molt de la seva voluntat de contribuir socialment”, ha destacat.

Per la seva banda, el tatuador ha explicat que la seva implicació parteix d’una motivació personal. “Tinc un fill de 16 anys i dues nebodes de la mateixa edat. Només penso en com puc ajudar-los”, ha expressat. Cal destacar que la signatura del conveni ha coincidit amb la presentació del primer llibre de Diz, ‘Propòsit de vida: Tatuar’, una obra autobiogràfica on relata la seva trajectòria personal i professional. L’autor ha anunciat que destinarà un euro de cada exemplar venut a l’ADJRA com a mostra de compromís amb la seva tasca.