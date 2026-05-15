L’ACEA reclama més consciència davant la contaminació creuada i les traces de gluten als aliments

L’Associació de Celíacs d’Andorra (ACEA) ha impulsat aquest cap de setmana una campanya de sensibilització per conscienciar la població sobre els riscos que comporten les traces de gluten per a les persones amb celiaquia. L’acció coincideix amb el Dia Internacional de la Celiaquia i s’ha desplegat divendres, dissabte i diumenge pels carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.
La iniciativa posa el focus en la contaminació creuada i en la necessitat de no banalitzar la presència de petites quantitats de gluten als aliments. La tècnica de l’ACEA, Ona Olaskoaga, ha explicat que la campanya vol fer reflexionar la ciutadania sobre el fet que “no hi hagi traces ni contaminació creuada ni res”, especialment en l’àmbit de la restauració.
Per transmetre aquest missatge, l’associació ha apostat per una acció visual i participativa al carrer amb l’eslògan “T’ho menjaries si tingués traces d’arsènic?”. Segons Olaskoaga, la comparació busca generar impacte i ajudar a entendre què representa el gluten per a una persona celíaca. En aquest sentit la tècnica ha recordat que encara que la quantitat sigui petita, el gluten actua com un element perjudicial per a l’organisme.
“Les traces es van acumulant i provoquen que l’intestí estigui més irritat i més sensible” – Ona Olaskoaga
Des de l’entitat remarquen que la celiaquia és una malaltia autoimmune crònica provocada pel gluten i no una al·lèrgia ni una intolerància alimentària. Quan una persona celíaca consumeix gluten, fins i tot en petites quantitats o per contaminació creuada, el sistema immunitari reacciona atacant el propi organisme i provocant lesions a l’intestí.
Olaskoaga ha explicat que, tot i que en alguns casos les traces poden no generar molèsties immediates, “es van acumulant” i això acaba fent que “l’intestí estigui més irritat i més sensible”. Aquesta afectació pot dificultar l’absorció de nutrients i derivar en diferents conseqüències per a la salut. També ha detallat que la malaltia es pot manifestar de maneres diverses segons cada persona, amb afectacions digestives o bé amb símptomes dermatològics.
L’associació també vol combatre idees errònies molt esteses, com que petites quantitats de gluten “no passen res”. En aquest sentit, insisteixen que l’únic tractament possible és mantenir una dieta estricta sense gluten durant tota la vida i extremar el control sobre la contaminació creuada en utensilis, superfícies o aliments manipulats conjuntament.
L’entitat recorda que petites quantitats de gluten també provoquen dany intestinal encara que no hi hagi símptomes immediats
Precisament, l’ACEA assenyala la restauració com un dels àmbits on encara hi ha més desconeixement. L’entitat alerta que molts establiments ofereixen plats sense gluten perquè els ingredients inicialment no en contenen, però sense garantir protocols reals de seguretat alimentària.
La campanya també s’ha traslladat als carrers mitjançant cartells informatius instal·lats des del 4 de maig. Els anuncis mostren aliments quotidians amb el missatge sobre les “traces d’arsènic” i incorporen un codi QR amb informació complementària i vídeos explicatius. A més, aquest cap de setmana l’ACEA ha instal·lat una parada informativa davant del Viena d’Escaldes-Engordany i ha organitzat accions itinerants pels carrers comercials.
Actualment, l’associació compta amb prop de 200 membres i continua treballant en tasques de sensibilització, assessorament i formació dirigides tant a famílies com a centres educatius i establiments de restauració.