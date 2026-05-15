El Periòdic d'Andorra
Intervenció policial

Desarticulada una trama d’explotació laboral a la Seu i Montferrer amb tres detinguts i 33.000 euros intervinguts

Es van detectar treballadors sense contracte, habitacions habilitades dins d’un basar i una instal·lació il·legal per fer beguda fermentada

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres dues dones i un home, de 43, 48 i 63 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra els drets dels treballadors i de tràfic il·legal de mà d’obra en el marc d’un dispositiu conjunt desplegat a la Seu d’Urgell i Montferrer i Castellbó. L’operatiu, en el qual també van participar la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, policies locals i la Inspecció de Treball, tenia com a objectiu detectar possibles irregularitats laborals, situacions d’immigració irregular i altres infraccions administratives en establiments oberts al públic.

En total es van inspeccionar cinc locals comercials, quatre situats a la Seu d’Urgell i un al municipi de Montferrer i Castellbó. La primera actuació es va dur a terme en un establiment de restauració de la capital alturgellenca, on els agents van localitzar un espai habilitat perquè hi dormissin dues persones. Davant aquesta situació, la policia local va aixecar l’acta corresponent per les irregularitats detectades.

Posteriorment, en una botiga de roba de segona mà, els inspectors van comprovar que tant una treballadora com l’encarregada no disposaven de contracte laboral. Inspecció de Treball va obrir un expedient per les irregularitats detectades, mentre que la Policia Nacional va intervenir per la situació administrativa irregular d’una de les empleades. L’operatiu també va incloure la inspecció de dos centres d’estètica d’ungles. En un dels locals no es van detectar incidències, però en l’altre els agents van identificar dues treballadores en situació laboral irregular.

La intervenció més destacada es va produir en un establiment tipus basar de Montferrer i Castellbó. Segons fonts policials, els agents hi van localitzar dos treballadors sense contracte laboral i en situació irregular en matèria d’estrangeria. A més, la investigació apunta que aquestes persones no disposaven de la seva documentació personal, la qual presumptament estaria en mans d’una tercera persona.

Durant l’escorcoll del local, els policies també van descobrir diverses habitacions habilitades amb dutxes i cuina, unes instal·lacions que, segons els investigadors, evidenciarien una activitat il·lícita sostinguda en el temps. A l’interior de l’establiment també es va localitzar una instal·lació destinada a l’elaboració de beguda fermentada amb prop de 200 litres preparats per ser envasats. Davant aquesta troballa, el Departament de Salut va precintar el producte i va ordenar la destrucció de tota la instal·lació.

En el registre, els agents van intervenir igualment 33.000 euros en efectiu mentre buscaven documentació relacionada amb les possibles irregularitats laborals i d’estrangeria. Els tres responsables del negoci van quedar detinguts i van passar dijous a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.

