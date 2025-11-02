L’ABA aclara la percepció de la paga de productivitat de “tots els jubilats”: “Hi ha 1.000 funcionaris que s’han quedat fora”

L’ABA recorda que els funcionaris, tant si s’han prejubilat com si s’han jubilat, tenen garantit el 60% de la pensió segons la llei actual, i reclama que també percebin la paga de productivitat i es corregeixin les pensions inferiors al 60%.
L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha sortit al pas de les informacions publicades recentment per un mitjà digital del país, que afirmaven que tots els funcionaris haurien percebut la paga de productivitat aprovada pel Govern. Segons l’entitat, aquesta informació “no és certa” i no tots els jubilats han rebut aquesta compensació.
En declaracions de l’ABA, “els jubilats que ho han cobrat són els que s’han jubilat obligatòriament, però enguany no n’hi ha hagut pràcticament cap”. L’associació recorda que “aquesta paga de productivitat, que ha sortit publicada al BOPA, és la mateixa que reclamem pels jubilats”, ja que, tal com va precisar el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, “estava pensada per compensar anys anteriors”.
Segons les dades facilitades per l’entitat, prop de 1.600 funcionaris en actiu haurien rebut aquesta compensació, amb una mitjana de 1.800 euros per persona, tot i que l’import varia “en funció del temps treballat i del salari”. Des de l’ABA apunten que “aquesta paga beneficia especialment els càrrecs de confiança i directors, que poden arribar a rebre entre 5.000 i 6.000 euros, mentre que altres funcionaris només cobren 200 o 1.000 euros”.
Pel que fa a la situació dels jubilats, l’associació aclareix que hi ha hagut confusió arran de les informacions publicades. Segons expliquen, tant els funcionaris prejubilats com els jubilats s’acullen a la disposició addicional vuitena de la Llei de pressupost aprovada el 2023 i modificada el 2024, que garanteix a tots ells el 60% de la pensió.
Ara bé, els funcionaris que es van jubilar entre el 2015 i el 2023 sota la disposició transitòria tercera de la Llei de jubilació són els més perjudicats, ja que les seves pensions es van calcular amb una graella que oscil·lava entre el 50% i el 58% del salari. “Són aquests treballadors els que han sortit més malparats”, remarquen des de l’ABA.
En aquest sentit, l’associació insisteix que tant aquests jubilats com els actuals haurien de tenir dret a percebre la paga de productivitat atès que, com va reconèixer el ministre Rossell, “aquesta compensació respon a la productivitat dels anys anteriors”. A més, reclamen que es corregeixin les pensions dels qui cobren per sota del 60%, tal com recull “la proposta del programa de Demòcrates per Andorra (DA)”, apunten.
L’associació també ha volgut remarcar que, tot i que el Govern ha aprovat via decret la compensació per productivitat —dotada amb tres milions d’euros a repartir—, “aquest acord hauria d’haver passat pel comitè tècnic, que està obligat a emetre un informe preceptiu abans que la modificació de llei arribi al Consell General”. Aquest informe, puntualitzen, “no és vinculant, però és necessari”.
Finalment, des de l’ABA recorden que continuen reclamant “els mateixos drets per als membres jubilats i els que encara estan en actiu”, i expressen el seu malestar pel fet que “no s’hagin inclòs els jubilats en aquesta compensació”, especialment en un context on “el Govern ha anunciat pujades salarials a la Funció Pública i també per als càrrecs directius, lligades a l’augment del salari mínim”.