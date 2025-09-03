Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un moment de la xerrada del dimecres amb els professionals de l'educació. | AUTEA
Elena Hernández Molina
Fer xarxa per la inclusió

La xerrada de Víctor Adé vol enfortir la relació escola-família i sensibilitzar la comunitat andorrana sobre l’autisme

AUTEA respon a la inquietud de les famílies amb dues jornades que promouen la comprensió, la col·laboració i el respecte envers la diversitat

La necessitat de crear espais que ajudin a donar visibilitat a l’autisme és una de les prioritats de l’associació del trastorn de l’espectre de l’autisme (AUTEA). La vicepresidenta de l’associació, Inés Martí, recorda que encara queda camí per recórrer en termes de sensibilització i comprensió i defensa que és essencial fomentar el coneixement per reduir estigmes i prejudicis. “És fonamental impulsar el coneixement i una major consciència per reduir els estigmes i prejudicis amb què conviuen les persones amb autisme”, ha destacat Martí en declaracions a EL PERIÒDIC.

La sessió prevista per al pròxim dijous 4 de setembre, de 08.45 a 10.00 hores al menjador de l’escola Agora, amb el psicopedagog i coordinador d’AUTEA, Víctor Adé, neix d’una iniciativa d’un grup de famílies que van traslladar al centre la seva inquietud per conèixer millor aquesta condició. Martí explica que la direcció va acollir positivament la proposta i va obrir la porta a organitzar dues formacions: una adreçada a docents i una altra a famílies.

Adé considera que la implicació del personal educatiu és clau, ja que l’escola és l’entorn on es detecten molts senyals d’alerta. Segons ell, tot i que els mestres no fan diagnòstics clínics, són sovint els primers a advertir que alguna cosa no evoluciona correctament i això permet activar el circuit adequat. “Contra abans es detecti i s’intervingui, millor serà el pronòstic”, assenyala. La seva intervenció té com a objectiu apropar què és l’autisme, donar a conèixer algunes particularitats cognitives, emocionals i sensorials i exposar principis per oferir respostes educatives més ajustades a l’alumnat.

El psicopedagog posa èmfasi també en la relació amb les famílies, la qual qualifica com “l’eix vertebrador de tota la intervenció”. Considera imprescindible que escola i família treballin alineades, ja que el coneixement del fill el tenen principalment els pares i si el que es treballa a l’aula no es generalitza a casa, el procés perd efectivitat. Martí coincideix en la rellevància d’aquesta implicació i alerta que “un diagnòstic tardà comporta pèrdua de temps valuós i afecta la salut mental”. A més, afegeix que la detecció precoç permet millorar la comunicació, l’autonomia i la qualitat de vida, alhora que dona eines a les famílies per acompanyar els seus fills.

Tant des de l’associació com des de la tasca professional d’Adé es constata un increment en la demanda de formació. El psicopedagog assenyala que “l’autisme requereix un coneixement específic per poder ser abordat correctament” i recorda que el nombre de casos a les escoles ordinàries s’ha incrementat notablement en els darrers anys. Martí, per la seva banda, avança que AUTEA celebrarà el seu 20è aniversari el 2026 i que la fita arribarà amb nous projectes i jornades orientades a continuar millorant la qualitat de vida de les persones amb TEA.

