  La secretària del PS, Marta Pujol, i el president del partit, Pere Baró, el juliol passat.
Votació oberta a la ciutadania

El PS activa les primàries per escollir el candidat a cap de Govern amb la votació prevista per al 25 de juny

La recollida de signatures s’allargarà fins al 15 de juny i, en cas que hi hagi més d’una candidatura validada, s’obrirà un període de campanya

El Comitè Directiu del PS ha aprovat la convocatòria de les primàries obertes que han de servir per escollir la candidata o el candidat que encapçalarà el projecte de la formació en les pròximes eleccions generals com a aspirant a cap de Govern. La decisió es va adoptar durant la reunió celebrada aquest dilluns, en la qual també es van validar el Reglament de les Primàries Obertes i el calendari electoral que marcarà el desenvolupament del procés.

Les primàries estaran obertes tant a la militància com a la ciutadania, una fórmula amb la qual el PS assegura que vol reforçar la participació democràtica i afavorir una major implicació ciutadana en la definició del seu projecte polític. El període per presentar candidatures s’ha obert aquest dimarts, 2 de juny, i es tancarà el 8 de juny a les 12.00 hores. A partir d’aquell moment s’iniciarà la fase de recollida de signatures, la qual s’allargarà fins al 15 de juny al migdia.

Una vegada finalitzat aquest termini, el partit validarà les precandidatures presentades. En cas que només una candidatura compleixi els requisits establerts, aquesta serà proclamada directament guanyadora. Si, en canvi, se’n validen diverses, s’obrirà el període de campanya electoral. La jornada de votació tindrà lloc el 25 de juny, quan els participants podran escollir la persona que representarà el PS en la cursa cap a les eleccions generals. El reglament també contempla una segona votació el 30 de juny en cas que el resultat final acabi en empat.

