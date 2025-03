Un pas endavant en la paritat política amb la creació de la primera Xarxa de Dones Parlamentàries

Presentada oficialment la primera Xarxa de Dones Parlamentàries, una iniciativa impulsada per tots els grups parlamentaris del Consell General amb l’objectiu de fomentar la inclusió, abordar les desigualtats de gènere i millorar la representació política de les dones. La proposta, presentada inicialment el passat 20 de gener, es votarà aquest dijous i s’espera que sigui aprovada per unanimitat.

En la roda de premsa celebrada aquest dimecres al matí, hi han participat les conselleres generals Berna Coma, Núria Segués, Noemí Amador i Susanna Vela, les quals han explicat que la Xarxa es concep com un espai de reflexió i deliberació per abordar les desigualtats de gènere en l’àmbit legislatiu i polític, amb la voluntat de promoure la paritat en la presa de decisions. Així mateix, aquesta iniciativa vol situar Andorra com a referent en la institucionalització d’una estructura parlamentària dedicada a la igualtat de gènere.

La nova entitat tindrà dues estructures principals: l’Assemblea General i el Comitè Executiu. Segons ha apuntalat Amador, l’Assemblea General serà l’òrgan de govern de la xarxa i tindrà competències com l’aprovació d’informes, la validació del pressupost i la selecció dels membres del Comitè Executiu. Aquest darrer estarà format per cinc membres, incloent-hi la presidenta, la vicepresidenta i la vocal, i serà el responsable de gestionar i executar les decisions de l’Assemblea. “El Comitè Executiu permet una participació activa i el desenvolupament d’accions per avançar en les qüestions polítiques associades a les dones de la nostra societat”, ha remarcat la consellera d’Andorra Endavant.

Per la seva banda, Coma ha destacat que la iniciativa s’inspira en models similars existents en altres parlaments, com el de Catalunya o el d’Espanya, així com en organismes internacionals com l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. “La institucionalització d’aquesta xarxa permetrà donar més visibilitat a la tasca de les dones parlamentàries i garantir la seva continuïtat en el temps“, ha afirmat. També ha recordat que Andorra ha fet avenços significatius en matèria legislativa per la igualtat de gènere, amb lleis com la d’erradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, la llei per la igualtat i la no-discriminació, i la llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat.

En aquesta línia, Segués ha subratllat el paper de les institucions públiques com a referents en la lluita per la igualtat de gènere i ha apuntat que aquesta xarxa facilitarà la promoció de resolucions i propostes encaminades a reforçar la participació de les dones en l’àmbit polític. “Les institucions públiques tenen la responsabilitat de ser referents en la lluita per la igualtat de gènere”, ha afegit.

El Comitè Executiu es constituirà entre els mesos de març i abril, i la primera Assemblea General es convocarà durant aquest mateix període. En aquest sentit, Vela ha remarcat la importància de posar en valor l’experiència de les dones que han format part del Consell General des del 1984. “Un total de 58 dones han ocupat escons al Consell General, i recuperar el seu coneixement i trajectòria serà clau per al desenvolupament de la xarxa”, ha afirmat. Per això, un dels objectius serà establir un vincle estable amb les exconselleres i exsíndiques per tal d’incorporar la seva experiència en el funcionament de la Xarxa.

Finalment, es preveu que el Comitè Executiu elabori un pressupost destinat a diverses accions, com la celebració de debats, la col·laboració amb altres xarxes internacionals i la realització d’estudis sobre la participació política de les dones. A més, treballarà en estreta col·laboració amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat i l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), prenent com a referència l’informe presentat per aquest organisme per definir les primeres mesures a impulsar. “Cal establir un contacte directe amb la societat civil i les institucions que treballen per la igualtat de gènere, com l’Institut Andorrà de les Dones o la Secretaria d’Estat d’Igualtat”, ha conclòs Vela.