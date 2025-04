Modificació de la LGOTU

La votació sobre la pròrroga de llicències urbanístiques comptaria amb unanimitat parlamentària

Casal també ha subratllat que la pròrroga de fins a divuit mesos ha de ser suficient per fer aquestes adaptacions

El Govern creu que la votació a la pròrroga de suspensió temporal de llicències urbanístiques que tindrà lloc aquest dijous al Consell General comptarà amb un ampli suport per part dels grups parlamentaris. Almenys així ho ha assegurat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, després de recordar que la mesura té com a objectiu dur a terme un reordenament urbanístic i demogràfic del país i alinear els POUP parroquials als estudis de capacitat de càrrega màxima. Casal també ha subratllat que la pròrroga de fins a divuit mesos ha de ser suficient per fer aquestes adaptacions. En aquest sentit, ha apuntat que entre els grups parlamentaris hi ha “certa unanimitat” a l’hora de tirar endavant la votació d’aquest dijous i, per tant, “esperem que s’aprovi per una àmplia majoria”.

A la vegada, el ministre portaveu ha detallat que aquesta modificació de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme (LGOTU) ja es va incloure a principis de març quan es va modificar el text per facilitar construccions d’explotacions ramaderes i agrícoles. Tot i això, va ser arran d’una pròrroga presentada per Andorra Endavant, el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia quan es va decidir entrar aquesta nova modificació per la via d’extrema urgència i necessitat tenint en compte les necessitats expressades per la majoria dels comuns i que, en el cas de la Massana, la suspensió temporal de llicències expira el proper 24 d’abril. “Aquesta dilatació en el tràmit parlamentari podia provocar que la modificació no estigués a punt abans del dia 24”, ha explicat.

Cal recordar que en la mateixa línia de la Massana es troben els comuns d’Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, que uns mesos més tard han acordat l’inici de l’estudi i la redacció de les revisions dels seus respectius POUP, decretant igualment la suspensió temporal de noves llicències urbanístiques d’acord amb els prevists als articles 90 i 92 de la LGOTU. Quant als terminis, Casal ha recordat que s’estableix, per una banda, una pròrroga de fins a un any i sis mesos de les suspensions temporals de llicències urbanístiques en curs a causa dels processos de revisió o adaptació dels POUP derivats de l’anàlisi inicial dels estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial.

Per altra banda, una pròrroga de fins a sis mesos si ho justifica l’abast de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública. En el cas que es concorrin aquestes dues circumstàncies al mateix temps, s’estableix que aquesta prorrogació excepcional de la suspensió temporal de la concessió de llicències es limiti al termini màxim de divuit mesos, de manera que no es puguin acumular els dos períodes de prorrogació excepcional fixats.