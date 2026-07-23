Encamp amplia fins als 27 milions la concessió amb Saetde per adaptar el Pas al futur parc eòlic del pic del Maià

El futur parc eòlic del Pic del Maià comença a traçar els seus plans d’actuació territorials, ja que, com se sap, aquests han de ser «totalment compatibles» amb els dominis esquiables que hi ha adjacents i propietats de la Societat Anònima d’Explotació dels Telefèrics de la Parròquia d’Encamp (SAETDE) i, d’igual manera, han de respondre els eòlics a energies de fonts 100% renovables i a ubicar uns aerogeneradors.
És per aquest motiu que avui el Consell del Comú ha fet oficial la partida econòmica que ha de destinar a l’addenda del contracte de concessió de l’estació de muntanya citada amb Saetde i que contempla afegir fins a sis milions d’euros més (dels 21 estimats inicialment) en un període que abraça de 2030 fins a 2035. «Aquesta actuació contempla, entre altres, la substitució de tres remuntadors que es troben a peu de pista del Pas de la Casa per un nou telecadira desembragable de vuit places i que permetrà reduir l’impacte paisatgístic», ha avançat la cònsol major, Laura Mas, qui també ha especificat que l’addenda incorpora una garantia perquè Saetde pugui presentar a l’acabar el termini una proposta per definir les accions i noves inversions a la zona.
Val a dir, sobre això, que s’ampliarà el tram del telecabina dels Pioners per allargar-lo fins que connecti amb la zona del parc de les Abelletes i «fer així que el domini romani obert els 365 dies de l’any», com bé ha detallat la cònsol. Aquesta operació costarà 11,5 milions d’euros, la construcció del remuntador 12 milions i el restaurant que es vol emplaçar, 3,5.
Quan quedi enllestit, la societat de Saetde «podrà impulsar les inversions que cregui necessàries a posteriori o que hagin quedat ajornades». Una proposta que des de la bancada minoritària, en concret la consellera Marta Pujol, ha aplaudit per la reducció notable en l’impacte visual que suposarà, però mostrant la seva abstinència per la construcció dels aerogeneradors que també s’hauran d’afegir.
Aquesta ha sigut una altra de les parts que ha debatut avui el ple d’Encamp, ja que en el punt anterior s’han referit a la proposició del protocol d’entesa entre el Govern, comú i Saetde per a l’execució de les obres a la zona del Pic del Maià, la qual advoca per regular l’ocupació estacional a la zona d’instal·lació dels aerogeneradors i la restitució dels terrenys un cop s’acabin els treballs.
Aquesta tecnologia ha provocat un cert intercanvi entre Mas i Pujol, exclamant la segona que aquests «generen un mal impacte al medi natural tot i estar compresos dintre del Pla nacional, però són molt costosos», mentre que la mandatària comunal ha precisat que els mateixos «s’han treballat amb tècnics especialistes perquè tinguin el menor impacte possible» i ha posat de manifest que en altres zones d’Espanya com a Bilbao o a Tarragona se’n veuen molts. Finalment, recalcant la importància que té aquest projecte per a tot el país, Mas ha ponderat l’equilibri d’interessos que suposarà i recordant el discurs d’Emmanuel Macron en la utilització d’energies renovables, la cerca per aquesta sobirania en la importació d’energies.