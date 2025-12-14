Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La terapeuta holística Valeria Berrisso. | Valeria Berrisso
El Periòdic d'Andorra
Xerrada adreçada a dones d'entre 35 i 55 anys

Valeria Berrisso oferirà el pròxim dimarts una conferència sobre les memòries emocionals que s’hereten

Segons la terapeuta holística, les persones "hereten no només trets físics, sinó també vivències i emocions del seu llinatge familiar"

La terapeuta holística Valeria Berrisso oferirà aquest pròxim dimarts la conferència ‘De l’úter a l’úter: les memòries que heretem i com sanar-les’, una xerrada adreçada principalment a dones d’entre 35 i 55 anys que volen “entendre per què viuen el que viuen”, segons explica la mateixa Berrisso.

Autònoma des de fa set anys i dedicada al que defineix com a “sanació emocional i energètica”, Berrisso assegura que la finalitat de les seves conferències és “difondre el que he après perquè la gent busqui maneres més naturals de sanar”. Segons la terapeuta, les persones “hereten no només trets físics, sinó també vivències, patrons i emocions del seu llinatge familiar”. Unes “memòries emocionals” que, afirma, poden influir en la manera com cada individu afronta la vida.

Berrisso defensa que “moltes malalties o lesions tenen un missatge darrere” i que, en el cas femení, existeix “un dolor transgeneracional relacionat amb el fet de ser dona”. Durant la conferència, posarà el focus en situacions que, segons ella, es repeteixen al llarg de diverses generacions. “Si mires una àvia, una mare i una néta, sovint veus patrons que es repeteixen. Això és el que anomenem herència emocional”, afirma.

“Si mires una àvia, una mare i una néta, sovint veus patrons que es repeteixen. Això és el que anomenem herència emocional” – Valeria Berrisso

La ponent també relata que el seu interès per aquesta temàtica prové d’experiències personals. “Vaig viure situacions molt doloroses i vaig veure que a la meva mare i a la meva àvia també els passava. Allà vaig començar a entendre que hi havia un missatge”, assenyala. Berrisso afirma que moltes dones “manifesten el dolor emocional a través del sistema reproductor”, i cita casos d’endometriosi, infertilitat o càncer ginecològic.

A banda de les conferències, la terapeuta ofereix sessions individuals de “descodificació emocional” i “sanació d’úter”, i defensa que aquestes pràctiques poden ajudar les dones a “reconnectar amb elles mateixes i amb el seu llinatge”. Segons Berrisso, “la societat vol dones cansades i desconnectades, però una dona connectada amb ella mateixa és molt poderosa”.

La conferència del dia 16 de desembre, detalla, busca precisament “donar eines perquè cada dona pugui mirar el seu llinatge i entendre d’on venen les seves vivències”. Aquesta està entaulada dins de la programació de l’Speaker’s Corner de l’Hotel Roc Blanc & Spa d’Escaldes-Engordany a les 19 h i és gratuïta.

