La tarifa horària de pàrquing al migdia es traurà a Ordino i sorgeixen les noves zones liles

La parròquia ordinenca ha decidit aprovar avui per unanimitat en la sessió de Consell de Comú la supressió de la tarifa horària de migdia per a tots els aparcaments entre les 13.00 i les 15.00 hores. Un anunci que ha traslladat així la mandatària comunal, Maria del Mar Coma, afegint que era una proposta que els hi havien fet arribar els veïns de la parròquia “per a quan s’aturen un parell d’hores o van a visitar a algú per l’hora de dinar”. Una ordinació que, val a dir, es posarà en funcionament a partir de l’1 de maig.

Altrament, també s’ha fet saber durant el ple de la creació de noves places d’aparcament de color lila, les quals seran gratuïtes i s’ubicaran al davant de la farmàcia i del CAP i la Casa Pairal. En aquest sentit, la novetat d’aquests espais és que estan exclusivament reservats per a persones gestants i als majors de 65 anys i, per tant, jubilats, “així com per a les famílies amb nens petits i que tinguin dificultats per carregar els carrets i per a persones amb mobilitat reduïda”. Aquestes places s’han titllat com a zones familiars i només es podran fer servir per quatre hores.

La sessió del Consell del Comú d’Ordino celebrada aquesta tarda i dirigida per la cònsol Maria del Mar Coma.

Aquesta darrera modificació de l’espai urbanístic respon a la voluntat de la corporació en aconseguir uns indrets “més justos i inclusius per a tothom” i a banda, la cònsol també ha informat que es treballa en l’adaptació dels passos de vianants del territori. Al marge d’aquestes places familiars, un altre punt rellevant ha estat l’aprovació per convertir els estacionaments de càrrega i descàrrega durant els dies festius o en vacances escolars en zones verdes i blaves (“zona combinada”) per incloure aquestes places dintre de l’ús ciutadà “per als dies assenyalats i sense tant de trànsit al poble”.

En darrer lloc, i relacionat amb la mobilitat, la sessió del Consell de Comú d’Ordino ha donat llum verda altrament que tots els vehicles que estiguin estacionats als pàrquings comunals no ho puguin fer durant més de 48 hores, ja que l’ordinació que entrarà pròximament en vigor “promou la rotació de places i busca que tots els cotxes estiguin ordenats i col·locats als seus respectius llocs”. Amb aquestes millores, la parròquia proporciona així uns lapses de temps gratuïts per a no haver de pagar de les 09.00 del matí fins a les 20.00 hores de forma ininterrompuda.