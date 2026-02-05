La situació de l’RN20 i les conseqüències del bloqueig centren la primera trobada entre Espot i l’alcalde de l’Ospitalet

El cap de Govern, Xavier Espot, ha rebut aquest dijous l’alcalde de l’Ospitalet-près-l’Andorre, Arnaud Diaz, en el marc de les relacions de bon veïnatge entre Andorra i els territoris francesos i dels treballs de cooperació transfronterera. La trobada ha estat la primera de caràcter oficial entre tots dos responsables i ha comptat també amb la participació de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.
Durant la reunió s’han abordat diverses qüestions de caràcter fronterer, amb una atenció especial a la situació de la carretera RN20 arran de l’esllavissada del passat cap de setmana i del despreniment de roques que han obligat a interrompre la principal via de connexió entre Andorra i França. En aquest context, Espot ha reiterat la plena disponibilitat del Govern per continuar col·laborant amb les autoritats franceses i per posar a disposició de la població de l’Ospitalet de Merens els serveis d’emergència que siguin necessaris, com Protecció Civil, Bombers o el Servei d’Urgències Mèdiques.
En la mateixa línia, durant la trobada s’ha posat en relleu la coordinació per garantir la mobilitat de les persones, especialment dels treballadors fronterers. En aquest sentit, s’ha acordat l’adaptació dels horaris del servei de bus entre l’estació de tren de l’Ospitalet-près-l’Andorre i el Pas de la Casa, amb sortides a les 08.00 hores, en funció dels ajustos efectuats prèviament en el servei ferroviari. A més, Espot ha compartit també amb l’alcalde la preocupació pel possible impacte econòmic pot tenir al Pas de la Casa, especialment en plena temporada d’hivern.
En paral·lel, Espot i Diaz han tractat la voluntat d’habilitar un equipament a l’Ospitalet-près-l’Andorre per instal·lar-hi una brigada de la Gendarmeria amb presència estable i permanent. L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat reforçar la seguretat a la zona i disposar de més efectius en la lluita contra el contraban i altres activitats il·lícites. Finalment, el cap de Govern ha recordat que la cooperació transfronterera és un dels eixos prioritaris de la política exterior d’Andorra i ha destacat la participació del Principat en el finançament de millores clau a les carreteres d’accés entre Andorra i França.