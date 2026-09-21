Detinguts dos homes a la Massana per estafar almenys cinc negocis amb la venda d’eines industrials falsificades

La Policia va detenir divendres al matí a la Massana dos homes no residents, de 41 i 49 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per estafa després que haurien venut eines industrials falsificades en, almenys, cinc negocis del país. Entre els establiments afectats hi ha una fusteria, dues serralleries, un taller mecànic i un taller de venda i muntatge de pneumàtics. Els dos homes oferien eines i maquinària aparentment de primera qualitat i de marques habituals entre els professionals del sector, però el material era en realitat d’una qualitat molt inferior i havia estat manipulat per fer-lo passar per original.
Els sospitosos es presentaven als establiments fent-se passar per treballadors vinculats a empreses de serralleria o construcció i oferien el material a un preu inferior a l’habitual. Per justificar aquestes condicions, explicaven a les víctimes que necessitaven desfer-se ràpidament de les eines perquè els havien sobrat d’altres treballs o perquè no les havien declarat a la Duana. L’avís a la Policia el va donar el responsable d’un dels tallers afectats després de sospitar que les eines que havia adquirit podien ser falses, fet que va permetre iniciar la intervenció que va acabar amb la detenció dels dos homes.
Els sospitosos es presentaven als establiments fent-se passar per treballadors vinculats a empreses de serralleria o construcció i oferien el material a un preu inferior a l’habitual
Durant l’actuació, els agents van localitzar a l’interior del vehicle en què viatjaven multitud de maletins amb trepants, radials i percussors que aparentaven correspondre a dues marques utilitzades habitualment pels professionals del sector. Posteriorment, la Policia va trobar més material en un segon vehicle que els sospitosos tenien llogat i a les habitacions de l’hotel on s’allotjaven. En total, es van comissar 25 maletins que presumptament estaven destinats a ser venuts al Principat mitjançant el mateix sistema i que tenien un valor aproximat de 10.000 euros.
Entre el material intervingut també hi havia dues bosses plenes d’adhesius de diferents formes i mides corresponents a les marques oficials i de més valor, així com etiquetes adhesives amb codis QR, utensilis per col·locar i adaptar els distintius falsos a les eines i diversos pots de cola. Els agents van trobar igualment diverses targetes d’empreses del país que, segons la Policia, podien ser potencials víctimes dels presumptes estafadors. El material original era d’una qualitat molt inferior i els detinguts haurien substituït els adhesius per donar més veracitat a l’engany, mentre que tampoc disposaven de cap factura de la maquinària ni l’havien declarat a la Duana.
Segons les indagacions policials, es feien enviar el material a Espanya a través d’empreses de missatgeria i posteriorment el transportaven fins a Andorra sense declarar-lo
La investigació ha permès determinar que els dos homes haurien actuat en diverses ocasions des del passat 9 de setembre. Segons les indagacions policials, es feien enviar el material a Espanya a través d’empreses de missatgeria i posteriorment el transportaven fins a Andorra sense declarar-lo. Una vegada a l’hotel, substituïen les etiquetes originals per les falsificades abans d’intentar vendre les eines als diferents establiments. Un dels dos detinguts té antecedents a Espanya per fets similars.
Les denúncies presentades fins ara pels negocis afectats sumen un perjudici econòmic de 3.950 euros. La Policia, però, manté oberta la investigació i no descarta que hi hagi més establiments del país que hagin pogut ser víctimes del mateix sistema, especialment després d’haver localitzat entre les pertinences dels detinguts targetes corresponents a altres empreses.