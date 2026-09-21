Casal descarta, ara per ara, liderar Demòcrates de cara a les pròximes eleccions: «Tampoc m’ho he plantejat»

El secretari general de Demòcrates i ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha assegurat que no s’ha plantejat ser cap de Govern de cara a les pròximes eleccions generals i ha remarcat que la formació encara no ha decidit qui haurà d’encapçalar la candidatura. «És que tampoc m’ho he plantejat», ha respost en ser preguntat directament sobre aquesta possibilitat. Segons Casal, abans de posar noms sobre la taula caldrà abordar les converses amb altres forces polítiques i determinar els punts que poden compartir de cara als pròxims comicis.
«Primer hem de veure quins són els punts en comú, quines són les línies programàtiques i quin és el model de país», ha assenyalat el secretari general, quI ha situat aquesta qüestió com el punt de partida abans d’escollir el lideratge. La voluntat de Demòcrates, segons ha explicat, és afrontar les eleccions com una força «agregadora», amb capacitat d’ampliar els seus marges i «aglutinar diverses mentalitats, diversos projectes» al voltant d’uns punts concrets i d’un projecte compartit.
La voluntat de Demòcrates és afrontar les eleccions com una força «agregadora», amb capacitat d’ampliar els seus marges i «aglutinar diverses mentalitats, diversos projectes»
Les converses amb les diferents formacions «aniran començant» progressivament i serà a partir d’aquest procés quan s’haurà de determinar qui encapçala la candidatura. Així, Casal ha insistit que l’ordre ha de passar primer per definir el projecte i, posteriorment, escollir-ne el lideratge: «Primer hem de parlar de què volem fer i després escollir qui ha de liderar això», ha resumit, descartant així que la formació parteixi actualment d’un nom definit.
«Calendari no en tenim», ha reconegut Casal, qui ha recordat que el termini per presentar les candidatures encara queda lluny i que, per tant, hi ha marge per desenvolupar les converses i prendre les decisions corresponents. Sobre la possibilitat que sigui ell mateix qui acabi assumint el lideratge, ha insistit: «No hi ha cap candidat, no hi ha cap assumpció prèvia». Sí que ha apuntat, però, que el calendari electoral s’anirà accelerant durant els pròxims mesos, tenint en compte que les eleccions generals estan previstes per a la primavera.