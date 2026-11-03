Andorra passarà d’un matí assolellat i amb temperatures baixes a una nit amb nevades a partir dels 1.500 metres

El Servei de Meteorologia ha informat que el país viurà una jornada marcada per dos escenaris meteorològics diferents. Per una banda, s’espera que aquest dimarts el matí es mantingui assolellat amb temperatures baixes i un ambient fred que es mantindrà fins a la tarda, moment en què es preveu que arribi una pertorbació en altura en el Pirineu. Aquesta pertorbació afavorirà l’aparició de precipitacions que es podrien manifestar en forma de neu a partir dels 1.500 metres durant la primera meitat de la nit. Respecte a possibles acumulacions, el servei preveu gruixos inferiors als cinc centímetres a aquesta cota.