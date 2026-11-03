Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Andorra passarà d’un matí assolellat i amb temperatures baixes a una nit amb nevades a partir dels 1.500 metres. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Previsió meteorològica

Andorra passarà d’un matí assolellat i amb temperatures baixes a una nit amb nevades a partir dels 1.500 metres

Meteorologia preveu l’arribada d’una pertorbació al Pirineu durant la tarda, amb precipitacions i gruixos de neu inferiors als cinc centímetres

El Servei de Meteorologia ha informat que el país viurà una jornada marcada per dos escenaris meteorològics diferents. Per una banda, s’espera que aquest dimarts el matí es mantingui assolellat amb temperatures baixes i un ambient fred que es mantindrà fins a la tarda, moment en què es preveu que arribi una pertorbació en altura en el Pirineu. Aquesta pertorbació afavorirà l’aparició de precipitacions que es podrien manifestar en forma de neu a partir dels 1.500 metres durant la primera meitat de la nit. Respecte a possibles acumulacions, el servei preveu gruixos inferiors als cinc centímetres a aquesta cota.

El Servei Meteorològic activa l’avís groc per a aquesta nit davant l’arribada de tempestes amb calamarsa i vent fort

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’FC Andorra demana ajornar el partit de diumenge i ofereix suport psicològic a la plantilla per la mort de De Miguel
El futbol espanyol està de dol: mor Jesús de Miguel, davanter del Tenerife, després del greu xoc amb Jesús Owono
Owono tanca Instagram i vol disculpar-se amb la família de Jesús de Miguel abans de fer cap declaració pública

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Llengua, Societat
Plataforma per la Llengua aposta per ‘multar’ les empreses que incompleixin l’obligació d’atendre els clients en català
  • Política, Societat
Els set comuns acosten posicions amb Govern sobre els incentius a l’habitatge en reclamar autonomia per aplicar-los
  • Societat
Les corporacions esperen rebre el canvi legislatiu de les càmeres la setmana vinent per poder estrenar-les al Nadal
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La primera nevada de la temporada emblanquina el Pas de la Casa i obliga a activar la fase groga al port d’Envalira
  • Parròquies, Societat
El mòbil al volant ‘dispara’ les sancions a Andorra la Vella i concentra 96 de les 169 multes imposades aquest any
  • Cultura, Parròquies
L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra presentarà el pròxim 14 de novembre el concert ‘Una altra mirada’ a Ordino
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu