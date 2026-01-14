Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • 839 controls preventius durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Reduir la sinistralitat

La campanya de Nadal contra l’alcohol i les drogues al volant es tanca amb 26 detencions després de 839 controls

El dispositiu, desplegat entre l’11 de desembre i l’1 de gener, ha detectat diversos positius i ha comportat també 14 sancions administratives

La Policia ha dut a terme un total de 839 controls preventius durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, desenvolupada entre l’11 de desembre del 2025 i l’1 de gener del 2026. El dispositiu s’ha saldat amb la detenció de 26 persones, 25 de les quals per donar positiu en alcoholèmia i una per negar-se a sotmetre’s a la prova corresponent.

Durant el període de la campanya, tres dels conductors arrestats es van veure implicats en accidents de trànsit: dos amb danys materials i un amb una persona ferida. Pel que fa al perfil dels detinguts, 19 eren residents al país, cinc turistes i dos fronterers. Quant al gènere, 23 eren homes i tres dones.

En relació amb les taxes d’alcoholèmia detectades, vuit conductors presentaven nivells compresos entre 0,87 i 1,20 grams d’alcohol per litre de sang; deu més es van situar entre 1,21 i 1,60; cinc entre 1,60 i 2,00, mentre que els dos positius més elevats van ser de 2,38 i 2,24 grams per litre de sang.

Pel que fa a les franges d’edat, cinc dels detinguts tenien entre 18 i 25 anys, tretze entre 26 i 40 anys, i vuit més de 40 anys. Paral·lelament, durant la campanya també s’han imposat 14 sancions administratives a conductors amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87 grams per litre de sang.

Conscienciar i reduir la sinistralitat

La Policia recorda que al llarg de l’any es duen a terme diverses campanyes de control amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc relacionades amb el consum d’alcohol i drogues al volant. Des del cos s’insisteix que els controls són una eina clau per reforçar el missatge de no combinar la conducció amb el consum d’alcohol o drogues, així com per conscienciar sobre els riscos i les conseqüències greus que se’n poden derivar, especialment pel que fa als danys personals irreparables.

Comparteix
Notícies relacionades
Detingut un home no resident per furtar mercaderia en quatre botigues de l’eix comercial valorada en 1.800 euros
El cos d’ordre arresta a Sant Julià un home en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna
Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís queda atrapat per una allau i és evacuat en helicòpter fins a l’hospital

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Detingut un home no resident per furtar mercaderia en quatre botigues de l’eix comercial valorada en 1.800 euros
  • Societat, Successos
El cos d’ordre arresta a Sant Julià un home en possessió de dos embolcalls amb un total de 2,32 grams de cocaïna
  • Successos
Un treballador de l’estació d’Ordino Arcalís queda atrapat per una allau i és evacuat en helicòpter fins a l’hospital
Publicitat
Entrevistes culturals
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Albert Gumí
Director musical de l’ONCA
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu