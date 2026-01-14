La campanya de Nadal contra l’alcohol i les drogues al volant es tanca amb 26 detencions després de 839 controls

La Policia ha dut a terme un total de 839 controls preventius durant la campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, desenvolupada entre l’11 de desembre del 2025 i l’1 de gener del 2026. El dispositiu s’ha saldat amb la detenció de 26 persones, 25 de les quals per donar positiu en alcoholèmia i una per negar-se a sotmetre’s a la prova corresponent.
Durant el període de la campanya, tres dels conductors arrestats es van veure implicats en accidents de trànsit: dos amb danys materials i un amb una persona ferida. Pel que fa al perfil dels detinguts, 19 eren residents al país, cinc turistes i dos fronterers. Quant al gènere, 23 eren homes i tres dones.
En relació amb les taxes d’alcoholèmia detectades, vuit conductors presentaven nivells compresos entre 0,87 i 1,20 grams d’alcohol per litre de sang; deu més es van situar entre 1,21 i 1,60; cinc entre 1,60 i 2,00, mentre que els dos positius més elevats van ser de 2,38 i 2,24 grams per litre de sang.
Pel que fa a les franges d’edat, cinc dels detinguts tenien entre 18 i 25 anys, tretze entre 26 i 40 anys, i vuit més de 40 anys. Paral·lelament, durant la campanya també s’han imposat 14 sancions administratives a conductors amb taxes d’alcoholèmia inferiors a 0,87 grams per litre de sang.
Conscienciar i reduir la sinistralitat
La Policia recorda que al llarg de l’any es duen a terme diverses campanyes de control amb l’objectiu de dissuadir i prevenir conductes de risc relacionades amb el consum d’alcohol i drogues al volant. Des del cos s’insisteix que els controls són una eina clau per reforçar el missatge de no combinar la conducció amb el consum d’alcohol o drogues, així com per conscienciar sobre els riscos i les conseqüències greus que se’n poden derivar, especialment pel que fa als danys personals irreparables.