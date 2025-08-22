Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les noves instal·lacions. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Renovació a l'edifici

La Policia estrena el nou espai d’atenció a la ciutadania amb instal·lacions renovades per garantir més privacitat

La reforma del despatx central inclou espais independents i insonoritzats per oferir una atenció més còmoda per fer gestions presencials

La Policia ha posat en funcionament el nou espai d’atenció a la ciutadania al despatx central. La renovació té com a objectiu millorar la comoditat i la privacitat de les persones que necessiten fer gestions presencials. Per aconseguir-ho, s’han creat espais independents i insonoritzats que permeten una atenció més adequada. Amb la finalització de les obres, els accessos habituals tornen a estar oberts. La institució ha agraït la paciència de la ciutadania durant el temps que han durat els treballs.

Comparteix
Notícies relacionades
Restablerta la circulació entre Andorra i Os de Civís després de diversos dies de tall i les tasques de neteja i seguretat
El trànsit entre Andorra i Os de Civís es restablirà amb normalitat a les 19.00 hores si la meteorologia ho permet
Controlat un incendi en un immoble de l’avinguda del Pessebre amb un ferit i el desallotjament preventiu dels veïns

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un home de 45 anys és detingut a Andorra la Vella per presumpte maltractament a la filla menor d’edat
  • Societat
Hope Palestina demana una reunió urgent amb el Govern per abordar l’evacuació de famílies palestines en risc
  • Societat
Andorra es consolida entre els 10 països més segurs per al col·lectiu LGTBIQ+ i reforça la imatge com a destí inclusiu
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
El Centre Cultural Lauredià inicia la instal·lació de la nova façana, amb previsió d’acabar les obres a finals d’any
  • Parròquies, Societat
Sant Julià presentarà al setembre un pla de gestió per reduir la massificació turística als Jardins de Juberri
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Encamp impulsarà al setembre la tramitació telemàtica per a l’obertura de comerços o indústries
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu