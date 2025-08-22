La Policia estrena el nou espai d’atenció a la ciutadania amb instal·lacions renovades per garantir més privacitat

La Policia ha posat en funcionament el nou espai d’atenció a la ciutadania al despatx central. La renovació té com a objectiu millorar la comoditat i la privacitat de les persones que necessiten fer gestions presencials. Per aconseguir-ho, s’han creat espais independents i insonoritzats que permeten una atenció més adequada. Amb la finalització de les obres, els accessos habituals tornen a estar oberts. La institució ha agraït la paciència de la ciutadania durant el temps que han durat els treballs.