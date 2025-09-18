La població resident s’enfila fins a les 88.406 persones, amb un creixement destacat a Canillo i la vall central

La població resident a tancament del mes d’agost ascendeix fins a les 88.406 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,2% (1.878 persones més) respecte a l’agost de l’any 2024. Segons publica el departament d’Estadística, aquest creixement es concentra principalment a les parròquies de Canillo (388 residents), Andorra la Vella (339 residents), Escaldes-Engordany (306 residents), la Massana (304 residents), Encamp (301 residents) i Ordino (149 residents). Per contra, la parròquia que menys ha crescut ha estat Sant Julià de Lòria (91 residents).
Per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes d’agost es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats, amb un total de 1.102 persones (7,7% més), seguit de les persones de nacionalitat andorrana, amb 361 persones (0,9%), de nacionalitat espanyola, amb 350 persones (1,7%) i de nacionalitat francesa, amb 192 persones (5%). Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 127 persones (1,5% menys) respecte al mateix mes de l’any anterior.
Així mateix, cal destacar que el 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,7% restant. Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 d’agost d’aquest any (94.296 persones), hi ha un increment del 2% respecte a la població registrada del mateix mes del 2024 (92.478 persones).