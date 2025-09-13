La pluja no impedeix que la Jornada de Voluntariat de GosSOS se celebri amb èxit comptant amb 80 participants

Tot i l’alerta de pluja, l’associació GosSOS ha aconseguit tirar endavant, amb una gran acollida, la seva Jornada de Voluntariat oberta al públic, que s’ha celebrat aquest dissabte 13 de setembre a l’aula pedagògica de l’EDAR SUD, i posteriorment al Centre de Protecció Caní.
L’esdeveniment ha reunit més de 80 persones que no han volgut perdre’s la cita. El canvi d’espai de formació no ha afectat la qualitat de la jornada, que ha mantingut totes les activitats previstes, adaptades a l’entorn interior. En finalitzar la formació, s’ha realitzat una visita al Centre de Protecció Caní, grups de passeig amb els gossos del refugi i un piscolabis final.
Durant la sessió teòrica, s’ha presentat l’associació GosSOS i s’han ofert xerrades formatives sobre benestar caní, alimentació, comunicació amb els gossos i la importància del joc i la masticació dins el refugi. Les xerrades formatives han anat a càrrec de professionals, que també són voluntaris. Durant la jornada s’ha habilitat un espai de marxandatge solidari i un punt d’informació per a la inscripció de nous voluntaris i socis.
L’acte ha comptat amb la presència institucional del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, que ha volgut donar suport a la tasca de GosSOS i reconèixer el paper clau de la societat civil en la protecció dels animals.
La presidenta de GosSOS, Audrey Montel ha destacat l’èxit de la jornada, malgrat la pluja: “La pluja no ha aigualit l’esperit d’aquesta jornada. Estem molt emocionades de veure com la gent ha respost, amb ganes d’aprendre i participar. Aquest és el millor senyal que el voluntariat al CPC anirà a més i això revertirà en positiu en el benestar dels gossos que hi tenim.”
Per la seva banda, el ministre Casal ha manifestat: “Agraïm molt a GosSOS la tasca que està realitzant com a gestors del Centre de Protecció Caní” i ha anunciat el compromís del Govern a continuar millorant l’equipament i a manifestat la voluntat de continuar treballant amb les entitats que animalistes per garantir el benestar animal a Andorra”
GosSOS vol agrair especialment a totes les persones que han fet possible aquest èxit, demostrant que, amb compromís, la protecció animal no s’atura per la pluja.