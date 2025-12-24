Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Previsió de neu a totes les cotes pel dia de Nadal. | ANA
El Periòdic d'Andorra
Meteorologia

La nevada que s’espera pel dia de Nadal podria afectar a totes les cotes, especialment a primeres hores del matí

El Servei Meteorològic preveu fins a cinc centímetres de neu nova a fons de vall, 15 centímetres a 2.000 metres i fins a 25 als cims

El Servei Meteorològic preveu que la nevada que s’espera pel dia de Nadal pugui afectar a totes les cotes del país, especialment a primeres hores del matí. Tot i això, la previsió és que durant el dia la cota de neu vagi pujant fins a 1.200 i 1.400 metres. Pel dia de Sant Esteve, però, és probable que pugui tornar a baixar. Tot plegat fa que s’esperin fins a cinc centímetres de neu nova a fons de vall, 15 centímetres a 2.000 metres i fins a 25 centímetres als cims.

Pel que fa a la previsió d’aquest dimecres, es continuarà amb un flux de nord-est que farà que s’obrin algunes clarianes a la tarda després de les precipitacions febles del matí. Les temperatures màximes seran d’11 graus a la capital, de vuit a 1.500 metres i de -3 al Pas de la Casa. Quant a les mínimes, se situaran en zero graus a Andorra la Vella, a -2 a 1.500 metres i a -6 al Pas.

Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La solidaritat pren protagonisme a Andorra durant aquest Nadal amb les campanyes de la Creu Roja i Càritas
Demòcrates i Ciutadans Compromesos avalen el nomenament de Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA
Concòrdia avisa que el nomenament de Sílvia Calvó com a directora de FEDA és un cas de “porta giratòria”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Política, Societat
Sílvia Calvó assumeix la direcció general de FEDA en relleu d’Albert Moles, al càrrec des de l’any 2006
  • Societat
Millores a la base del COEX del refugi d’Envalira amb una nova depuradora i un dipòsit d’aigua de 3.000 litres
  • Societat
Serrano Pentinat visitarà la Comella la vigília de Nadal en una jornada de trobada amb interns i professionals
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Preocupació a la Massana per Pal Arinsal mentre l’Executiu defensa el suport institucional al sector de la neu
  • Cultura, Parròquies
Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella reforça la seguretat a l’aparcament Centre Ciutat amb fins a 15 càmeres de videovigilància més
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu