La nevada que s’espera pel dia de Nadal podria afectar a totes les cotes, especialment a primeres hores del matí

El Servei Meteorològic preveu que la nevada que s’espera pel dia de Nadal pugui afectar a totes les cotes del país, especialment a primeres hores del matí. Tot i això, la previsió és que durant el dia la cota de neu vagi pujant fins a 1.200 i 1.400 metres. Pel dia de Sant Esteve, però, és probable que pugui tornar a baixar. Tot plegat fa que s’esperin fins a cinc centímetres de neu nova a fons de vall, 15 centímetres a 2.000 metres i fins a 25 centímetres als cims.
Pel que fa a la previsió d’aquest dimecres, es continuarà amb un flux de nord-est que farà que s’obrin algunes clarianes a la tarda després de les precipitacions febles del matí. Les temperatures màximes seran d’11 graus a la capital, de vuit a 1.500 metres i de -3 al Pas de la Casa. Quant a les mínimes, se situaran en zero graus a Andorra la Vella, a -2 a 1.500 metres i a -6 al Pas.