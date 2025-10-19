La Massana vol reforçar el Programa Oncològic per continuar millorant la qualitat de vida dels pacients

El càncer és una de les malalties més temudes del segle XXI. Cada any, milions de persones d’arreu del món reben un diagnòstic que els canvia la vida. Malgrat els avenços científics i mèdics, aquesta malaltia continua sent una de les principals causes de mortalitat. Quan una persona rep un diagnòstic de càncer, l’impacte no només afecta el cos, sinó que també colpeja la ment i les seves emocions. La por, l’ansietat, la incertesa i fins i tot la depressió poden convertir-se en companys de viatge durant tot el procés de la malaltia. Per aquest motiu, el Comú de la Massana continua impulsant el Programa Oncològic, una iniciativa que té entre cella i cella millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics mitjançant diferents activitats complementàries.
El projecte va néixer el 2013, amb un banc de perruques adreçat a totes les dones del país que en necessitaven una, arran dels efectes del tractament de quimioteràpia. El programa va sorgir a través de dues dones que estaven en tractament, la Joana González i la Mayte Giménez. Des de llavors s’han organitzat diferents teràpies complementàries per ajudar als pacients i la voluntat és continuar amb la mateixa línia el pròxim any.
Actualment, hi ha una quinzena de persones que participen en aquest programa, tot i que des de la corporació expliquen que de forma habitual moltes hi entren i surten al llarg de l’any en funció del moment vital o del procés en què es troben. “Els beneficis del programa són molts i molt visibles. Les persones recuperen confiança en el seu cos, milloren l’autoestima i l’estat d’ànim, disminueixen l’ansietat i se senten més compreses i sostingudes. A més, el vincle que es crea dins del grup esdevé una xarxa de suport molt valuosa, que sovint perdura més enllà de les sessions”, expliquen des de la corporació massanenca. Després de la pandèmia, la Massana ha dedicat més esforços a aquest programa i la intenció és continuar pel mateix camí. “Des del 2021 hem impulsat una nova etapa amb més activitats, sortides i una dinàmica de grup més activa i propera”, explica la cap del Departament de Benestar del comú, Clàudia Garcia.
En aquests moments s’ofereix un ventall de propostes amb la finalitat de minimitzar els efectes secundaris de la quimioteràpia i la radioteràpia, sempre prioritzant el tractament mèdic indicat pel metge de referència. Hi ha la possibilitat de fer dansa moviment teràpia (DMT) per treballar les emocions a través del cos; hi ha un grup d’acompanyament emocional amb la finalitat d’oferir suport, escolta i espai de paraula; es fa aquagym per afavorir el moviment i la recuperació física; com també reiki, una tècnica complementària de relaxació i equilibri energètic i, finalment, també existeix un espai específic per acompanyar als acompanyants dels malalts, que sovint necessiten també un espai per cuidar-se emocionalment, anomenat Balma. Paral·lelament, el programa disposa d’un banc de perruques, pel qual, de forma gratuïta, se cedeixen diferents perruques a les persones que a causa del tractament de quimioteràpia han perdut de forma temporal els cabells.
Més enllà d’aquestes iniciatives, el projecte incorporarà nous recursos l’any vinent. Tal com han comunicat des de la corporació, hi ha la intenció de promoure activitats físiques adaptades que “ajudin no només a mantenir la mobilitat, sinó també a expressar emocions que sovint resulten difícils d’exterioritzar després d’un procés oncològic”, han detallat des del comú. L’objectiu és continuar “oferint un espai humà, segur i de confiança, on cada persona pugui trobar suport, compartir experiències i reconnectar amb el propi cos i les emocions”, asseguren des de l’administració, informa l’ANA.