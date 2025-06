Pressupost primer trimestre

La Massana liquida el 65% de les inversions del pressupost en el primer trimestre del 2025

La corporació ha executat el 65% de les inversions previstes i manté les despeses i ingressos dins la previsió pressupostària

El Comú de la Massana ha presentat la liquidació del pressupost corresponent al primer trimestre del 2025, d’acord amb el que estableix la Llei de finances comunals. A 31 de març, la corporació havia executat 4.335.054 euros en despeses i havia ingressat 4.020.575 euros, mantenint-se dins de les previsions inicials.

Un dels punts destacats és l’elevat grau d’execució de les inversions reals, que ja han assolit el 65% del total previst per a l’any. Entre aquestes destaquen projectes com la desviació de la Massana i l’adequació de l’aparcament d’Anyós. Pel que fa a les despeses, s’han liquidat un 17,47% dels capítols de béns corrents i serveis. Aquesta partida inclou la gestió de la deixalleria i l’enllumenat, el lloguer de terrenys, activitats culturals, socials i esportives, recollida selectiva de residus, estudis tècnics i primes d’assegurances.

Quant als ingressos, s’han liquidat impostos com el de foc i lloc, amb una recaptació lleugerament superior a la prevista (un 2%). Els impostos indirectes, com l’ITP, no han estat comptabilitzats fins al 30 d’abril, fora del període analitzat, però s’espera que assoleixin el 69% de la previsió anual. A més, s’han facturat taxes com les d’higiene, enllumenat, consum d’aigua i abocador de terres. També s’han registrat ingressos per valor de 2,46 milions d’euros en transferències, dels quals 451.000 euros corresponen a transferències de capital i 2 milions a transferències corrents. S’hi afegeixen 109.000 euros per la regularització de la taxa de tinença de vehicles.

Suport al projecte de millora de la CG-4

En la mateixa sessió, el Consell ha aprovat un conveni de cessió perquè el Govern pugui continuar amb el projecte d’eixamplament de la CG4 entre la Massana i Erts. El projecte, que té com a objectiu principal millorar la seguretat dels desplaçaments a peu, s’executa per fases i sorgeix dels pressupostos participatius del Govern. A més, s’han validat dos convenis de cessió al Govern per facilitar l’ampliació de la CG-4 al tram del quart de Pal, entre el poble i el riu Cardemeller.

Més facilitats per al cicloturisme i millora de voravies

També s’ha aprovat una modificació de l’Ordinació de circulació per permetre reservar places d’estacionament davant establiments de lloguer i reparació de bicicletes. Finalment, el Consell ha aprovat per unanimitat un suplement de crèdit de 85.000 euros destinat a la continuació de la campanya de millora de voravies i reforç dels passos de vianants amb sistemes d’il·luminació.