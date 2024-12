La manifestació convocada per Pirineu Viu per a divendres espera un miler de participants

A pocs dies de la manifestació per un habitatge digne convocada pel 6 de desembre, els representants de Pirineu Viu, una de les associacions organitzadores, han destacat davant dels mitjans de comunicació que “esperem arribar al miler de persones perquè estem tenint molt bona rebuda”, ha apuntalat el portaveu de la plataforma, Arnau Corberó. En aquest sentit, ha incidit en què les xarxes socials estan bullint respecte al tema de l’habitatge dins de la zona i és per això que confien en que hi hagi una bona rebuda per part de la població.

Continuant en aquesta línia, Corberó ha explicat que tot i que és un dia no festiu pels andorrans, fan una crida ben forta perquè “la classe treballadora d’Andorra baixi a la Seu i demostri que és un problema transversal a tot el Pirineu”. Tanmateix, ha incidit en què la data triada per dur a terme la protesta no és casualitat, donat què és el tret de sortida de la campanya turística d’hivern al Pirineu. Val a dir que el portaveu ha subratllat que “el principal problema que es troba en aquesta zona és el monocultiu turístic, que és el que ens ha portat a aquesta situació crítica”.

Precisament, en aquest aspecte, han indicat que hi ha professionals com metges o professors que han hagut de renunciar a ofertes de feina per manca d’habitatge. “La gent jove ha de marxar, els andorrans han de viure al país del costat, metges i mestres estan renunciant a places perquè no troben un lloc on viure”, ha recalcat Corberó.

Un dels aspectes en què els organitzadors s’han aturat és en la manca de dades respecte als pisos de lloguer que es poden trobar a la zona dels Pirineus. És en aquest punt en el qual remarquen que als portals immobiliaris “el gran nombre de pisos que hi surten són de temporada”, apuntant que “tot el que s’ofereix són a preus inassumibles per a la gent treballadora, preus de més de 1.000, 1.500, 1.600 euros per quatre mesos”.

D’altra banda, la plataforma ha insistit en el fet que les poques dades que es troben fan referència al creixement de l’habitatge turístic, el qual “és lineal i cada cop hi ha més i més”. Encara que s’està observant el moviment de les persones cap a altres poblacions, Corberó ha recordat que un altre problema és el de la despoblació: “Es produeix perquè molts habitatges buits són segones residències”.

A causa d’aquest motiu, el portaveu ha contestat a la petició de la premsa pel que fa a les queixes sobre l’especulació, recordant que “l’especulació immobiliària fa que s’apugin els preus i el que provoca que la classe treballadora es desplaci”. Així i tot, des de Pirineu Viu han volgut apuntalar que aquesta protesta”no és una queixa a la població andorrana”.

Finalment, Corberó ha destacat que aquesta mobilització ciutadana es fa amb la voluntat que s’escoltin les seves peticions: la regulació dels lloguers tant en durada com en preu; que s’aturin els desnonaments sense habitatge alternatiu digne i assequible; i la prohibició o limitació dels pisos turístics, amb l’objectiu que la presència d’aquests no atempti contra el dret a l’habitatge digne.