Crisi de lloguers

La majoria de grups polítics eviten pronunciar-se sobre la regulació dels lloguers

La Coordinadora per un habitatge digne reclama mesures clares contra els desnonaments i exigeix la creació d’un registre de propietat

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha fet públiques les respostes, o l’absència d’aquestes, de partits polítics, institucions i entitats patronals a les seves demandes urgents en matèria d’habitatge. L’organització ha reclamat des d’un inici una regulació del preu dels lloguers segons el poder adquisitiu, la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional digna, la creació d’un registre de propietat i la fi del que anomenen “la trampa del fill”.

Segons han informat, fins ara el Govern no ha respost formalment al document enviat fa més d’un mes. “L’única resposta que hem tingut ha estat per la premsa, amb declaracions del cap de Govern”, ha afirmat la Coordinadora, que considera insuficient aquesta via de comunicació. Malgrat això, apunten que l’executiu ha deixat entreveure la voluntat de seguir un model de mercat regulat com el suís.

Pel que fa als grups parlamentaris, Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata han estat els únics a respondre amb detall. Concòrdia ha mostrat suport parcial, amb propostes com la regulació per barris i la priorització del registre de propietat. Tot i això, no ha aclarit del tot la seva postura sobre la prohibició dels desnonaments. En paraules del col·lectiu: “La seva resposta no acaba d’aclarir alguns aspectes, tot i que estem oberts a dialogar”.

El PS, per la seva banda, ha defensat un índex de preus de referència per incentivar lloguers assequibles i ha reiterat el seu suport a la creació del registre. No obstant això, s’ha oposat a la prohibició dels desnonaments, argumentant que “no detecten una alarma social greu”. La Coordinadora ha criticat aquesta visió i ha recordat que “la majoria de desnonaments són silenciosos”.

En canvi, partits com Demòcrates (DA), Ciutadans Compromesos (CC) i Acció han optat pel silenci o han mostrat un rebuig explícit a les demandes. “Es mostren còmodes a la majoria mentre mantenen una complicitat oberta amb la patronal immobiliària”, ha denunciat l’entitat.

La Coordinadora també ha assenyalat les patronals com a un dels principals obstacles per a una solució justa. Han afirmat que l’Associació de Propietaris d’Habitatges d’Andorra (APBI) ha “mantingut una oposició constant a qualsevol regulació” i han denunciat el “silenci còmplice” d’altres col·lectius com l’AGIA.

Finalment, el col·lectiu ha conclòs que “només amb pressió i organització popular podrem assolir les nostres demandes”, i ha instat a continuar la mobilització davant la inacció institucional.