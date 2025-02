La informació pertinent al túnel de Rocafort de Sant Julià se sotmetrà a criteri públic fins al 25 de març

Amb una intensificació dels treballs associats a la protecció del vessant al túnel de Rocafort per trobar-se aviat els possibles adjudicataris dels treballs de construcció per al futur vial de desviació a Sant Julià de Lòria és com ha detallat el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, la darrera actualització referent al projecte i feta saber pel titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré. Sobre això, el titular d’Agricultura ha subratllat que el termini d’operació per a la perforació del túnel tindrà lloc aquesta tardor i s’enllestiria de cara a l’hivern del 2026/27.

“Quan es tingui establert el pressupost per a aquesta primera fase de les obres, que si no es coneix la setmana vinent serà la següent, es licitaran les obres per a la protecció del vessant de la boca sud del túnel. D’altra part, la zona nord està estipulada que es tracti de cara a aquest mes de juliol”, ha informat Casal. Una intervenció total per la qual, recordem, Govern ha destinat 24 milions d’euros prorrogats en funció de la seva durada.

Altrament, el titular de Medi Ambient ha afirmat que a petició expressa de Ferré, dimecres vinent, 19 de febrer, i coincidint així amb la seva publicació al BOPA, es posarà a disposició pública tota la informació pertinent a la culminació d’aquest darrer tram i de les tres parts que revesteix. Val a dir que es tracta d’una acció protocol·lària habitual en projectes de gran envergadura i que restarà per a la revisió de la societat fins al pròxim 25 de març a l’espai citat. En aquest sentit, el ministre ha recalcat que aquesta mostra pública “s’efectua just abans de concedir la primera fase dels treballs per poder-hi incloure les observacions oportunes que vulgui fer arribar la ciutadania”.

“S’estan acomplint els terminis i, de fet, el ministre Ferré els està intentant reduir i ho té com a absoluta prioritat marcada a la seva agenda, a més de la resta de desviaments que tenim en marxa com són els de la Massana i Canillo. Un cop enllestim aquest primer apartat pertinent a la protecció per cobrir dels futurs despreniments i blocs rocosos, es recorrerà a la segona fase que pertany a l’obertura dels dos vials d’accés nord i sud del túnel de Rocafort i per derivar-se en un tercer i últim apartat que serà la perforació pròpiament dita del mateix”, ha desgranat el portaveu de l’Executiu sobre la seva planificació.

Producte final

Sobre el resultat final que derivarà la intervenció del vial alternatiu, prevista el febrer del 2027, Casal ha remarcat que aquest influirà “no només en la descongestió de trànsit al centre de la vida de la parròquia laurediana, sinó que també repercutirà en la qualitat de vida de totes les persones del Principat” en obrir una altra carretera que permetrà desviar vehicles en direcció cap al centre i sud del país.