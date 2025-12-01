La incidència gripal supera el llindar epidèmic mentre les infeccions respiratòries continuen en augment

La grip ha guanyat presència al Principat durant la setmana del 24 al 30 de novembre i ha superat el llindar epidèmic establert. El sistema de vigilància situa la incidència en 26,41 casos per cada 100.000 habitants, per damunt dels 20,47 casos que marquen el nivell epidèmic. Les dades indiquen que la franja d’1 a 4 anys és la que registra més afectació, seguida del grup de joves d’entre 15 i 24 anys, segons el balanç sanitari de la setmana 48.
En paral·lel, les infeccions respiratòries agudes continuen incrementant-se i han arribat als 223,26 casos per 100.000 habitants. Aquest volum confirma la tendència ascendent que s’arrossega des de l’inici de la temporada i que, en aquesta ocasió, supera el llindar epidèmic per primera vegada. Els infants de menys d’un any són els que acumulen més episodis, d’acord amb les dades de vigilància.
Infants petits i joves concentren els casos de grip, mentre els nadons són els més afectats per altres infeccions respiratòries
L’anàlisi virològica de la mateixa setmana mostra que el 12,5% de les mostres han resultat positives. Dins aquest conjunt, els rinovirus i enterovirus representen el 36% de les deteccions, seguits pels adenovirus amb un 32%, el virus respiratori sincitial amb un 24% i els virus gripals amb un 8%. La campanya de seguiment, iniciada el 29 de setembre, es manté activa per controlar l’evolució de la circulació vírica en aquesta fase inicial de la temporada 2025-2026.