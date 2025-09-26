La Guàrdia Civil reuneix quaranta agents de tot l’Estat espanyol per a un seminari sobre Fiscalitat a la frontera

La Seu d’Urgell ha estat aquesta setmana l’escenari d’una formació impulsada per la Guàrdia Civil i adreçada als seus efectius en matèria de fiscalitat i duanes. El curs, denominat ‘Seminario Fiscal’, ha comptat amb la participació de quaranta agents desplaçats des de diferents punts de l’Estat espanyol.
Segons ha informat el cos a EL PERIÒDIC, la iniciativa té com a objectiu instruir els participants en qüestions específiques relacionades amb la inspecció i el control duaner. La programació del seminari s’ha desenvolupat al llarg dels darrers dies i la seva cloenda està prevista per demà dissabte.
La celebració d’aquesta activitat formativa ha anat acompanyada d’un dispositiu de pràctiques sobre el terreny. Com a conseqüència, durant diverses hores del dia s’han registrat llargues cues de vehicles en ambdós sentits de circulació. Les retencions s’han concentrat especialment a la Farga de Moles, punt fronterer amb Andorra, i a la zona d’Adrall, en direcció al Pla de Sant Tirs