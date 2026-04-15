La gratuïtat dels estudis universitaris per als alumnes amb discapacitat s’aplicarà a partir del curs 2026-2027

El Govern ha aprovat la gratuïtat dels preus públics universitaris per a estudiants amb discapacitat amb l’objectiu de reforçar la igualtat d’oportunitats i facilitar l’accés a l’ensenyament superior. La mesura entrarà en vigor el curs 2026-2027 i preveu l’exoneració del pagament de serveis acadèmics, administratius i de secretaria per a aquelles persones amb discapacitat reconeguda oficialment. El decret s’aplica exclusivament als estudis oficials impartits per la Universitat d’Andorra (UdA): bàtxelors, màsters, doctorats i diplomes avançats.
En paral·lel, la mateixa UdA ha anunciat que aplicarà la mesura de manera immediata durant l’actual procés de matrícula per al curs vinent, sempre que els estudiants acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. La institució, que ja té obertes les preinscripcions per a nous alumnes, subratlla el seu compromís amb els drets recollits al Conveni de les Nacions Unides sobre les persones amb discapacitat. En aquest sentit, el rector, Juli Minoves, ja havia impulsat aquesta iniciativa arran d’una reunió amb la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat.