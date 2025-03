Amb la participació d'un centenar d'alumnes

Daniel Innerarity encapçala les 18enes Jornades d’Humanitats amb una reflexió sobre governança i pau global

El catedràtic de filosofia política serà el gran protagonista d'un esdeveniment que busca fomentar l’esperit crític entre estudiants i docents

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats organitza les 18es Jornades d’Humanitats, amb l’objectiu de crear situacions pedagògiques que posin en relleu les humanitats com un espai de construcció de l’esperit crític. La temàtica d’enguany se centra en la governança per un món de pau, a través d’una sèrie d’activitats en què hi han participat un centenar d’alumnes i 10 professors de l’escola andorrana de batxillerat, del col·legi espanyol María Moliner, del Lycée Comte de Foix i del col·legi Sant Ermengol.

La jornada s’ha estructurat en quatre tallers en què els alumnes i els professors dels diferents sistemes educatius han treballat plegats durant tot un matí. A més, s’ofereixen dues conferències, una per als alumnes al matí i una altra oberta al públic al vespre. El ponent escollit és el professor Daniel Innerarity, catedràtic de filosofia política i social, investigador Ikerbasque a la Universitat del País Basc i director de l’Institut de Governança Democràtica.

A la xerrada inaugural, adreçada als alumnes amb títol ‘De qui és el món?’, el ponent ha reflexionat sobre com la humanitat es confronta a amenaces globals que posen en perill el seu benestar i la seva pau, assegurant que la gestió dels efectes del canvi climàtic, de la seguretat, del coneixement, de la salut o de l’estabilitat financera ha de ser conjunta. De fet, en un món interconnectat, segons Innerarity, ningú no pot viure i protegir-se de manera aïllada, motiu pel qual cal aprofundir sobre la manera de governar que tingui en compte el bé del conjunt de la humanitat.

Finalment, el catedràtic basc a la conferència oberta al públic, prevista aquest dimecres a les 19.30 hores a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, abordarà l’impacte de les tecnologies digitals en la democràcia. En aquest sentit, exposarà qüestions com fins a quin punt és sàvia la intel·ligència artificial, i en quina mesura poden ajudar els sistemes intel·ligents a millorar les nostres democràcies.