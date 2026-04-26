La doctora Marta Sabater exposarà a La Llacuna un nou mètode per detectar infeccions en pròtesis de genoll

El Centre Cultural La Llacuna d’Andorra la Vella acollirà aquest dilluns, 27 d’abril, a les 20.00 hores, una conferència sobre un dels principals reptes en cirurgia ortopèdica: la detecció precoç de les infeccions en pròtesis. L’acte, d’entrada lliure, anirà a càrrec de la doctora Marta Sabater i Martos, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona i a Barnaclínic+.
Sota el títol ‘Infecció després d’una pròtesi de genoll: podem detectar-la abans? El paper de la glucosa sinovial’, la sessió abordarà una línia de recerca recent que s’ha centrat en l’ús de la glucosa del líquid sinovial com a eina diagnòstica. Es tracta d’una prova senzilla i econòmica, que consisteix a analitzar el líquid de l’articulació mitjançant una punció, però que fins ara no s’havia utilitzat de manera específica per detectar infeccions protèsiques.
Segons ha avançat la mateixa especialista, aquesta tècnica permetria identificar de forma ràpida si una pròtesi està infectada. “És una prova accessible que pot ajudar a fer un diagnòstic precoç” explica. De fet, aquesta rapidesa és clau, ja que detectar la infecció a temps pot evitar intervencions més complexes, com la substitució completa de la pròtesi, i permetre tractaments menys invasius, com una neteja quirúrgica.
Les infeccions en pròtesis, especialment de genoll, representen una de les complicacions més importants d’unes cirurgies cada cop més freqüents en l’àmbit de la traumatologia. Tot i això, el valor diagnòstic de la glucosa sinovial en aquests casos és encara un camp emergent, amb estudis recents que han impulsat centres com l’Hospital Clínic de Barcelona o l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
La conferència s’emmarca dins del 42è Cicle de conferències 2026, que enguany també commemora els 50 anys de la mort de Hannah Arendt i els 850 anys de la signatura de la Segona Concòrdia dels andorrans. Tot i el seu caràcter científic, la xerrada està oberta a tothom i, tal com assegura Sabater, pot resultar d’interès tant per a professionals de la salut com per a qualsevol persona interessada en els avenços en recerca mèdica.