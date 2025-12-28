La diòcesi d’Urgell posa fi a l’Any Jubilar amb una eucaristia multitudinària a la Catedral de Santa Maria d’Urgell

La Catedral de Santa Maria d’Urgell ha estat l’escenari aquest diumenge de l’acte de cloenda de l’Any Jubilar a la diòcesi d’Urgell. La celebració ha estat presidida pel copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, amb la presència del bisbe emèrit Joan-Enric Vives.
L’eucaristia ha comptat amb l’assistència de membres del Consell Episcopal, preveres de la diòcesi, representants de delegacions diocesanes, comunitats religioses i diversos moviments eclesials. Un grup nombrós de religioses de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell ha renovat els seus vots durant la celebració.
Els fidels han omplert completament el temple abans de l’inici de l’ofici, que ha començat amb la processó d’entrada mentre s’interpretava l’Himne del Jubileu, sota la direcció musical d’Antoni Elvira, responsable també de la resta de cants litúrgics.
Serrano subratlla que l’Any Jubilar és un temps de transformació espiritual i agraeix la implicació de tots els participants en la celebració
En la monició inicial, Serrano ha recordat que el Jubileu, o Any Sant, és un temps en què “s’experimenta que la santedat de Déu ens transforma”, i ha expressat l’agraïment a totes les persones implicades en el desenvolupament de l’any jubilar. Aquesta convocatòria, impulsada pel papa Francesc, es va iniciar el 25 de desembre del 2024 i culminarà a Roma el 6 de gener del 2026 sota el lema Pelegrins de l’Esperança.
Durant l’homilia, el bisbe d’Urgell ha destacat el valor de la comunitat i ha definit la Catedral com la “casa mare” de la diòcesi. També ha remarcat que el Jubileu ha contribuït a recuperar un clima d’esperança i confiança, tot fent una crida a reforçar la fraternitat universal i a no oblidar les situacions de pobresa que dificulten una vida digna.
Després de la predicació, les religioses de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell s’han acostat al presbiteri per renovar conjuntament els seus compromisos davant del bisbe.