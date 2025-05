Reconeixement al cos nacional

La Diada dels Agents de Circulació reclama més vocacions i anuncia càmeres personals com a noves eines

La jornada, celebrada a la Massana, posa en valor la tasca dels agents i apel·la a joves i dones a sumar-se a la professió

La Massana ha estat l’escenari aquest dijous de la XVIII Diada dels Agents de Circulació, una jornada que ha anat molt més enllà d’un acte institucional i que s’ha convertit en una plataforma per reivindicar la professió i animar nous perfils, especialment joves i dones, a sumar-se al cos.

L’acte s’ha iniciat amb la tradicional missa i l’homenatge a la bandera, però ha estat al teatre de les Fontetes on les intervencions institucionals han posat èmfasi en la importància del servei públic que ofereixen els agents, així com en els reptes actuals del col·lectiu. “Cada vacant és una oportunitat perduda per construir un país més segur i cívic”, ha afirmat Xavier Fernàndez, president de la Comissió Interparroquial i cònsol menor d’Encamp.

Homenatge a la bandera, diada dels Agents de Circulació. | Comú de la Massana / Eduard Comellas

En un discurs directe i compromès, Fernàndez ha fet una crida clara als joves perquè s’animin a sumar-se al cos: “Us estem esperant”, tot advertint que en els darrers anys ha disminuït l’interès per cobrir les places ofertes i atribuint aquesta tendència al context socioeconòmic i a la manca de reconeixement públic de la professió. També ha defensat la necessitat d’augmentar el nombre de dones dins del col·lectiu i ha remarcat que la professió és molt més que regular el trànsit: és protegir, guiar i servir la ciutadania. En la mateixa línia, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha destacat la dimensió humana dels agents, que són “la cara visible dels comuns” i ha posat en valor “l’equilibri entre autoritat i empatia” que demostra el col·lectiu.

La ministra de Justícia i Interiors, Ester Molné, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, el president de la Comissió Interparroquial i cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez i Agents de Circulació. | Comú de la Massana / Eduard Comellas

La jornada ha servit també per reconèixer la trajectòria dels agents amb anys de servei i lliurar els diplomes als set nous efectius que han completat el curs bàsic de capacitació. En total, el país compta amb 214 agents actius entre les set parròquies. Entre les millores recents que s’han impulsat, destaca la implantació de càmeres unipersonals de videovigilància, a imatge del que ja utilitza la policia. Segons Fernàndez, aquesta mesura permetrà millorar la seguretat i dotar el cos d’eines adaptades als nous temps.

El cap dels Agents de Circulació de la Massana, Àlex Bruno, ha recordat amb emoció tres companys desapareguts –Carles Reyes, Damià Piñeno i Lluís Reñé– i ha remarcat que “la seva empremta quedarà per sempre entre nosaltres”. També ha defensat que el servei dels agents va molt més enllà de controlar el trànsit i que són un pilar fonamental per a la convivència i la seguretat quotidiana. Altrament, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha elogiat el cos com un servei proper a la ciutadania i ha destacat la seva capacitat d’actuar preventivament i en coordinació amb la resta de cossos especials. També ha reconegut, a títol personal, que en més d’una ocasió ha rebut una atenció excel·lent per part dels agents.

La Diada ha posat de manifest la voluntat comuna de dignificar el cos, de continuar millorant-ne les condicions i, sobretot, de garantir el relleu generacional. El futur del servei, com han remarcat diverses veus durant l’acte, passa per atraure nous perfils que vulguin contribuir activament al benestar col·lectiu del país.