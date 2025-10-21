La trobada laboral per a la temporada d’hivern 2025-2026 acull 250 persones, un 60% de les quals no són residents

La temporada d’hivern al Principat està cada vegada més a prop i les empreses andorranes requereixen treballadors temporals per cobrir places durant els següents mesos. Per aquest motiu, des de fa deu edicions el Servei d’Ocupació organitza una nova trobada laboral al Centre de Congressos d’Andorra la Vella per promoure la contractació de persones que es troben en recerca o millora de feina sota el nom de Job Meeting.
La dinàmica és senzilla. Durant un dia, les persones que s’han registrat i les empreses participants tenen un espai de connexió i intercanvi per tancar possibles contractacions. En l’edició d’enguany hi participen 42 empreses, un 14% més que l’any anterior i 250 persones, un 20% que en la darrera edició, unes xifres que “demostren la bona acollida del certamen”, ha afirmat el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge Jordi Puy.
Cal destacar que entre el 20% i el 30% de les persones que participen en aquesta jornada acaben signant un contracte laboral, la qual cosa suposa una contribució significativa al mercat de treball. De fet, el Job Meeting ajuda a donar feina a una setantena de persones derivades només d’aquesta trobada. L’any passat el percentatge es va situar en 25% i per a aquest “som optimistes i esperem arribar al “30% de contractacions”, ha apuntat Puy.
Inicialment, el Job Meeting s’adreçava a les persones inscrites al Servei d’Ocupació, però, atesa la situació actual del mercat laboral —amb més de 1.000 llocs de treball oferts i només 250 persones inscrites, una xifra que representa “mínims històrics”, ha dit el secretari —, fa uns anys es va decidir obrir l’esdeveniment també a altres persones. Això inclou residents que volen millorar la seva situació laboral i persones de fora que busquen cobrir les necessitats de les empreses andorranes.
Pel que fa a les dades d’aquest any, aproximadament un 10% dels participants estan inscrits al Servei d’Ocupació. D’aquests, un 52% són homes i un 48% dones. Quant al perfil de participants, un 60% d’aquests són no residents, mentre que el 40% restant viu al Principat. Les nacionalitats més destacades dels no residents són els argentins, ocupant un 30% i els colombians amb un 22%.
Els participants, oberts a qualsevol mena de feina
Endinsant-nos en aquesta trobada, aquest mitjà ha parlat amb alguns dels participants. Un d’ells ha estat l’Alfonso, de 31 anys, un home de Múrcia que va arribar a Andorra el passat estiu i és músic professional. Una professió, diu, “complicada”. L’objectiu per a ell és clar, trobar una feina “del que sigui”, ha explicat. Tot i que el sector en el qual té més experiència és en el de l’esquí. En el moment de parlar amb ell només havia tingut una entrevista, la qual ha anat prou bé, ja que l’han citat de nou la setmana que ve.
Seguidament, s’ha parlat amb la Milena, qui ha vingut des de l’Argentina ja que l’any passat va estar treballant al Principat i ha tornat a veure si “la sort em somriu de nou”. De la mateixa manera que l’Alfonso i que gran part dels assistents, ella també està oberta qualsevol mena de feina i destaca que on té més experiència és en l’hoteleria. De fet, precisament aquest sector ha estat el més present amb un total de 15 seguit del comerç amb nou i de la restauració amb sis.
Oportunitats per a tothom
Més enllà de la dinamització del mercat de treball en general, el Job Meeting també és una oportunitat per promoure la inclusió laboral. Tal com ha explicat una de les orientadores del Servei d’Ocupació presents a la jornada, des de l’equip de treball amb suport “busquem feina per a persones amb discapacitat reconeguda pel Govern —ja sigui per motius de salut mental, discapacitat física o altres situacions de vulnerabilitat—”.
Durant la trobada, l’orientadora ha acompanyat diversos usuaris ajudant-los a preparar-se per a les entrevistes i a definir millor els seus objectius laborals. “Quan arriben, els preguntem què busquen i els orientem cap a les empreses que poden necessitar el seu perfil. Després, ells fan l’entrevista directament”, ha explicat. Enguany, s’hi han desplaçat uns cinc participants dins aquest programa.
Entre els assistents hi havia el Theo i l’Antoine, dos bessons que han vingut amb la il·lusió de trobar una nova oportunitat laboral. “Busco feina de reposició o d’atenció al client”, ha comentat el Theo, qui ja va treballar en tasques de reposador durant la temporada passada a la secció de drogueria. L’Antoine, per la seva banda, s’ha mostrat obert “a treballar de reposador, al magatzem o a la cuina rentant plats”. Tots dos s’han presentat a diverses empreses del país amb la confiança que “el que pugui sortir, benvingut sigui”, han conclòs.