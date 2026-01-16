La ‘cuesta de enero’ dels gimnasos després de les festes es manté i registra increments d’usuaris de fins al 40%

Els gimnasos del país viuen, un any més, un augment notable d’inscripcions durant el mes de gener, un fenomen conegut popularment com ‘la cuesta de enero’ al sector del fitness. I és que després de les festes nadalenques, moltes persones aprofiten l’inici d’any per complir el propòsit de fer més esport, perdre pes o millorar la salut, fet que converteix aquestes setmanes en les més fortes de l’any pel que fa a noves altes. Fins al punt que l’increment respecte al desembre, per exemple, s’enfila entre un 30 i un 40%. Almenys així ho han detallat des de Duplex Sport Club.
“Cal remarcar que el desembre és fluix. Nosaltres constantment tenim altes perquè és un gimnàs amb molta rotació, però sí que és cert que el mes més fort és el gener”, ha assenyalat una de les responsables, indicant que un dels motius, més enllà dels propòsits d’any nou, és l’arribada de temporers. “En el nostre cas és quan més ho notem”, afegeix.
El seu, però, no és pas l’únic cas. En altres centres com LAUesport o Fit Box també succeeix. Des del primer també destaquen que el gener és un dels mesos més forts, tot i que en el seu cas no el que més, doncs aquest és el setembre, quan finalitzen les vacances d’estiu. En detall, el centre esportiu lauredià compta amb 1.931 usuaris que realitzen diferents abonaments, ja sigui el de matí, el complet o el de piscina −54 persones més respecte del desembre−. La llista d’espera és de 20 persones, les quals s’espera que es puguin inscriure cap al febrer.
Quant a Fit Box, l’entrenador personal Diego Ortigoza ha reconegut que al primer mes de l’any hi ha un increment de clients nou. “Aquest gener hem tingut entorn una vintena d’inscripcions noves, que pel nostre format de gimnàs és bastant”, ha exposat, apuntant que sol ser una data en la qual aquells clients que havien deixat d’anar més assíduament, reprenen l’activitat. A més, en el seu cas amb un format de grups reduïts, “tenim totes les hores plenes”.
Val a dir que aquesta tendència no és exclusiva del Principat. Mitjans catalans i espanyols han recollit aquests dies com els gimnasos es tornen a omplir al gener, amb augments notables que poden arribar al 40 o 50% respecte a mesos com novembre o febrer. Tot i això, els mateixos articles adverteixen que no tots els nous usuaris mantenen la constància, i que una part important abandona passat el primer trimestre.
I ho confirmen els d’aquí. “La xifra comença a baixar en un parell o tres de mesos, quan llavors es ‘normalitza'”, subratlla Ortigoza. En aquesta mateixa línia, des de Duplex Sport Club indiquen que en el seu cas no és fins després de Setmana Santa −del 29 de març al 5 d’abril− que les dades d’usuaris comencen a caure. “La tendència, a l’estiu, sí que es recupera amb molta gent estudiant, tot i que no és tan elevat com al gener”, completen.
Amb tot plegat, també hi ha gimnasos que, per espai, mantenen gairebé sempre les llistes. Com a Next Fitness Club, des d’on exposen ser un “centre no molt gran” en el qual “des de fa vuit mesos que mantenim llista d’espera”. Aquesta, com exercitar-se al parc de cal·listènia del Prat del Roure, el d’Encamp o el d’Enclar, o fins i tot a casa, són altres opcions que la gent també valora i que de mica en mica van agafant força.