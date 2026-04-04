Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • David Hidalgo i Víctor Torres amb membres d’ATIDA. | Grandvalira
El Periòdic d'Andorra
Solidaritat vinculada a l’esquí internacional

La Copa del Món femenina d’esquí alpí dona 4.085 euros a ATIDA procedents de les entrades solidàries

L’aportació, derivada del 25% de la venda d’accessos, finançarà una campanya per fomentar la donació d’òrgans amb presència als carrers

El Comitè Organitzador de la Copa del Món femenina d’esquí alpí Andorra 2026 ha lliurat un xec de 4.085 euros a l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), una quantitat procedent del 25% de la venda d’entrades de la competició.

L’acte ha comptat amb la participació del director general de la Copa del Món, David Hidalgo, i del responsable de Responsabilitat Social Corporativa del projecte, Víctor Torres, qui ha subratllat que “la Copa es concep no només com una competició, sinó com una iniciativa amb un sòlid compromís social”.

La iniciativa solidària reforça la conscienciació sobre la donació d’òrgans, mentre el país treballa per ampliar el marc legal vigent

Els fons recaptats es destinaran a una campanya de sensibilització per promoure la donació d’òrgans al país. Aquesta acció, sota el lema “La vida continua. Fes-te donant d’òrgans, cèl·lules i teixits”, ja es difon a través de diversos suports publicitaris situats en eixos comercials.

ATIDA, que agrupa prop d’un centenar de membres, impulsa iniciatives per incrementar la conscienciació ciutadana en aquest àmbit. Actualment, hi ha una desena de persones en espera d’un trasplantament al Principat, on només es poden realitzar donacions de medul·la òssia i de còrnia.

En paral·lel, l’entitat treballa conjuntament amb el Govern amb la voluntat d’ampliar el marc normatiu existent, amb la previsió d’impulsar una llei de trasplantaments que permeti iniciar aquests procediments a partir del 2027.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
Actualitat de les Parròquies
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu