  • La darrera manifestació liderada per la Coordinadora i la Unió Sindical. | ANA / M.R.
El Periòdic d'Andorra
Crida a la ciutadania

La Coordinadora se suma a les accions de la Unió Sindical i fa una crida a mobilitzar-se contra l’especulació actual

El col·lectiu proposa piquets informatius i manifestacions per visibilitzar la crisi del lloguer alhora que reclama un salari mínim de 2.500 euros

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha expressat el seu suport a les propostes d’acció plantejades per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) durant la darrera reunió del Consell Econòmic i Social. En un comunicat, el col·lectiu afirma que “ens sumem amb fermesa a les propostes d’accions que l’USdA va exposar”, i insta a “passar a la mobilització i intensificar la pressió popular”.

La Coordinadora considera que hi ha “una clara contradicció d’interessos entre el poble i els poders econòmics”, i critica “el paper permissiu de l’Executiu”. Per aquest motiu, proposa “piquets informatius —adreçats tant a la ciutadania com als turistes—, concentracions i manifestacions que visibilitzin el conflicte real que travessa el país: l’especulació immobiliària i la falta de voluntat política per aturar-la”.

“Les classes benestants segueixen tenint el control a través d’estructures que defensen els seus interessos, mentre que el Govern, per conveniència o impotència, no s’hi enfronta” – Coordindora per l’Habitatge Digne

Segons el comunicat, les accions plantejades per l’USdA s’han qualificat de “maximalistes”, però la Coordinadora defensa que “en un context d’especulació desbocada, no hi ha res més realista que garantir el dret a un sostre”. En aquest sentit, el col·lectiu proposa “situar el salari mínim en 2.500 euros” o “posar fi a un mercat de lloguer descontrolat que obliga a destinar sous sencers a pagar un habitatge”.

“La societat on viure dignament és un privilegi no és una societat lliure”, subratlla la Coordinadora, la qual també denuncia que “les classes benestants segueixen tenint el control a través d’estructures que defensen els seus interessos, mentre que el Govern, per conveniència o impotència, no s’hi enfronta”.

