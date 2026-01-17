La Coordinadora per un Habitatge Digne “fa un pas endavant” i anuncia la seva transformació en sindicat

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha anunciat a través de les xarxes socials que ha iniciat els tràmits per convertir-se en un sindicat d’habitatge, un pas que ha definit com un canvi d’etapa en el moviment per l’habitatge al país. El col·lectiu ha comunicat que “ja no ens coordinem: ara ens sindicalitzem” i ha subratllat que la decisió “no és estètica, és política”.
Segons ha exposat la plataforma, després de més d’un any de “lluita, mobilització i organització popular”, el moviment per l’habitatge a Andorra ha entrat “en una nova fase” amb la voluntat de dotar-se “d’una eina sindical”. En la publicació, la Coordinadora ha explicat que entén l’acció sindical com una forma d’organització col·lectiva i no com una espera passiva de solucions, afirmant que “no és demanar permís” ni “esperar solucions que no arriben”.
La Coordinadora ha insistit que aquest pas no respon a un simple canvi de nom o d’imatge, sinó a la constatació que “la crisi de l’habitatge no es resol amb pedaços” perquè es tracta d’una problemàtica “estructural”. En la mateixa línia, ha defensat que la situació és responsabilitat “tant d’aquells que la permeten com dels que se’n beneficien” i ha reivindicat la necessitat d’organització i pressió popular.