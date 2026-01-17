Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El nou logotip del Sindicat d'Habitatge d'Andorra. | @habitatge_and
El Periòdic d'Andorra
Defensa col·lectiva davant la crisi del lloguer

La Coordinadora per un Habitatge Digne “fa un pas endavant” i anuncia la seva transformació en sindicat

La plataforma afirma que entra “en una nova fase” i aposta per l’organització i la pressió popular per garantir un habitatge digne i assequible

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha anunciat a través de les xarxes socials que ha iniciat els tràmits per convertir-se en un sindicat d’habitatge, un pas que ha definit com un canvi d’etapa en el moviment per l’habitatge al país. El col·lectiu ha comunicat que “ja no ens coordinem: ara ens sindicalitzem” i ha subratllat que la decisió “no és estètica, és política”.

Segons ha exposat la plataforma, després de més d’un any de “lluita, mobilització i organització popular”, el moviment per l’habitatge a Andorra ha entrat “en una nova fase” amb la voluntat de dotar-se “d’una eina sindical”. En la publicació, la Coordinadora ha explicat que entén l’acció sindical com una forma d’organització col·lectiva i no com una espera passiva de solucions, afirmant que “no és demanar permís” ni “esperar solucions que no arriben”.

La Coordinadora ha insistit que aquest pas no respon a un simple canvi de nom o d’imatge, sinó a la constatació que “la crisi de l’habitatge no es resol amb pedaços” perquè es tracta d’una problemàtica “estructural”. En la mateixa línia, ha defensat que la situació és responsabilitat “tant d’aquells que la permeten com dels que se’n beneficien” i ha reivindicat la necessitat d’organització i pressió popular.

El 42% de la població assenyala l’habitatge com el problema que més l’afecta, segons l’Observatori del 2025

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
L’andorrana Cande Moreno, amb dorsal 47, es queda a 0,42 dels punts al descens de la Copa del Món de Tarvisio
La Massana celebra l’escudellada de Sant Antoni més participativa amb el repartiment de prop de 2.800 racions
La plaça dels Dos Valires d’Escaldes acull el repartiment de 2.700 racions d’escudella de Sant Antoni

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Tot i la pluja, Andorra la Vella reparteix prop de 4.000 racions d’escudella de Sant Antoni a la plaça Guillemó
  • Cultura, Societat
Closa defensa repensar l’Espai Caldes i apostar per l’art modern i contemporani després de la sortida del Thyssen
  • Societat, Successos
La relliscada d’un turisme provoca una col·lisió múltiple amb quatre vehicles a la baixada de Pal Arinsal
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Més d’un terç de les 16 caixes-niu situades als parcs d’Andorra la Vella ja han estat ocupades per ocells
  • Parròquies
Cairat nega que s’hagi fixat una data límit per als jardins de Juberri i defensa una sortida dialogada amb Grignon
  • Parròquies
La digitalització de la xarxa d’aigua permet detectar i reparar una fuita de 270.000 litres diaris a Andorra la Vella
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu