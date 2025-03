Convocatòria per al pròxim 5 d'abril

La Coordinadora per l’Habitatge posa la regulació dels lloguers com a exigència central a la manifestació

La trobada serà el 5 d'abril i començarà a les 19.00 hores a la plaça Príncep Benlloch, davant del Comú d'Andorra la Vella

La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha fet una crida a la ciutadania per participar en una manifestació programada per al pròxim 5 d’abril. La mobilització, que començarà a les 19.00 hores a la plaça Príncep Benlloch, davant del Comú d’Andorra la Vella, té com a objectiu exigir mesures urgents per garantir un habitatge digne i assequible a Andorra. “És el moment d’exigir accions concretes i posar fi a una situació insostenible. L’habitatge és un dret, no un privilegi!”, ponderen a través d’un comunicat.

Aquesta manifestació, que recorrerà diversos punts de la xarxa viària de la ciutat a partir de les 19.30 hores, inclourà llocs com la plaça Príncep Benlloch, l’avinguda Meritxell, la plaça de la Rotonda, l’avinguda Consell d’Europa, la rotonda Dama de Gel, el Carrer de la Unió i finalitzarà al Km 0. “La presència massiva als carrers serà clau per demostrar el suport ciutadà a aquestes demandes”, afirmen els organitzadors.

A més, des de la Coordinadora es fa una crida per a la participació de voluntaris en tasques de suport logístic, com els piquets informatius que es realitzaran el matí del dia 5, el repartiment de pamflets i l’enganxada de cartells, que començarà a partir del 24 o 25 de març. “Qui vulgui entrar al grup, que ho faci saber a @habitatge_and”, detallent, sol·licitant que els voluntaris indiquin el seu nom, tasca i zona.

L’objectiu principal de la manifestació és exigir la regulació dels preus dels lloguers, una mesura que consideren innegociable. “El Govern i la patronal han d’elaborar propostes concretes per regular tot el mercat de lloguer i posar-les en comú”. Per aquest motiu, la Coordinadora els insta a compartir aquestes propostes amb la ciutadania i adverteix que, si aquesta demanda no és acceptada, incrementaran la pressió per aconseguir un canvi. “L’acceptació d’aquesta demanda obrirà la porta a un diàleg real amb la ciutadania; altrament, estarem disposats a incrementar la pressió fins que sigui necessari”, remarquen.

Aquesta petició es complementa amb altres tres mesures urgents que inclouen la prohibició de desnonaments sense una alternativa d’habitatge digne i assequible, l’eliminació de la “trampa del fill” i l’accés a dades actualitzades sobre la situació de l’habitatge. La Coordinadora proposa també la creació d’un parc públic d’habitatge digne i assequible, així com la regulació del mercat de venda d’habitatges segons el seu valor real. “És essencial una planificació territorial i urbanística al servei de les persones”, finalitzen.