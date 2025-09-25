La cònsol major d’Encamp defensa les mesures discretes de seguretat i subratlla les inversions al Pas de la Casa

El Consell de Comú d’Encamp ha tractat avui la problemàtica del contraban al Pas de la Casa arran d’una pregunta presentada ahir pel grup de la minoria, Avancem.
La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que el comú ja ha col·laborat amb les autoritats competents. “Crec que soc molt consistent en allò que crec que s’ha de realitzar i he fet moltes reunions per poder donar una solució [al que està pasant al Pas de la Casa]”, ha remarcat. També ha subratllat que “la voluntat és clara” i que “el cap de Govern ja ha avisat que hi ha un pla de xoc en marxa”.
Mas ha insistit en la necessitat de mantenir la discreció sobre aquestes mesures: “Si anunciem el pla de xoc, no fa falta que fem res perquè ja estem avisant del que s’està fent”. Ha afegit que la majoria ha mantingut “tolerància zero al comerç relacionat amb el contraban” i ha recordat que el Govern ja ha reforçat la presència policial, duanera i de seguretat.
A més, ha reivindicat les inversions comunals al Pas de la Casa per diversificar l’activitat econòmica. “El comú ha fet una estratègia per diversificar i estem invertint moltíssim en infraestructures i espais públics”, ha afirmat, tot reiterant que “el contraban ha perjudicat moltíssim el comerç del Pas de la Casa i s’ha d’eradicar”.
Des de l’oposició, el conseller Josep Lluís Agudo ha denunciat que “la situació está perjudicant realment molt greument el comerç del Pas de la Casa”. Ha posat com a exemple la benzinera que es troba a la població, “la segona més gran d’Europa”, que ha registrat una davallada de gairebé un 18% en la xifra de negocis, i ha remarcat la caiguda de prop d’un 60% en el nombre d’autobusos de compradors procedents de França.
La consellera Marta Pujol ha afegit que “els perjudicis que pot haver en el comerç ens han de preocupar, però també la seguretat dels veïns i veïnes”. Ha recordat que a la sessió de juny es va minimitzar la seva denúncia sobre la delinqüència i ha criticat que només quan s’ha fet evident l’impacte econòmic s’ha reaccionat amb un pla de xoc. “Entenem que hi ha qüestions que són confidencials, però també hi ha el deure d’informar i de comunicar per tranquil·litzar el veïnat”, ha conclòs en referència a les declaracions de la cònsol major sobre la discreció que hi ha al respecte.