  • La connexió aèria regular entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i Palma continua consolidant-se. | Govern d'Andorra
Augment sostingut

La connexió aèria amb Palma augmenta un 10,8% aquest hivern i consolida la demanda amb gairebé 6.700 passatgers

El 2 de març es va assolir un pic del 100%, tot i que el febrer es manté com el període més demandat, amb ocupacions d'entre 52 i 56 passatgers per vol

La connexió aèria regular entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i Palma continua consolidant-se amb un augment sostingut del nombre de passatgers. Durant la temporada d’hivern 2025-2026, entre desembre i abril, s’han registrat 6.690 viatgers, un 10,8% més que en el mateix període de l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 6.039. El febrer s’ha mantingut com el període amb més demanda, amb una ocupació mitjana d’entre 52 i 56 passatgers per vol, mentre que el vol amb més ocupació es va registrar el 2 de març, assolint el 100% de places disponibles.

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha valorat positivament aquestes dades i ha afirmat que “confirmen l’efectivitat de les polítiques impulsades pel Govern en matèria de connectivitat i el paper determinant de l’accessibilitat aèria en la dinamització de l’activitat turística”. En aquesta línia, ha destacat que la ruta amb Palma respon a la voluntat de “millorar la connectivitat d’Andorra i oferir alternatives estables tant per a la ciutadania com per al sector turístic”.

La connexió amb Palma es va iniciar com una prova pilot durant la temporada d’hivern i, arran dels resultats, es va convertir en una ruta regular durant tot l’any a partir del setembre del 2024

Les xifres evidencien una consolidació progressiva del mercat balear, especialment durant els mesos d’hivern. A més, aquests resultats prenen rellevància tenint en compte que entre gener i abril la companyia opera sense mecanismes d’incentiu, assumint el risc comercial de l’activitat, fet que reforça la idea d’una demanda estructural.

La connexió amb Palma es va iniciar com una prova pilot durant la temporada d’hivern i, arran dels resultats, es va convertir en una ruta regular durant tot l’any a partir del setembre del 2024. Actualment, ofereix dues freqüències setmanals (divendres i diumenge a l’hivern, i dimarts i dissabte a l’estiu) i és operada per la companyia Air Nostrum.

