  • Daniel Bastos, juntament amb altres convidats durant l'acte. | Grup de Folklore Casa de Portugal
Commemorar

La comunitat portuguesa recorda la Revolució dels Clavells en un acte celebrat a la sala d’actes de la Llacuna

L'historiador i professor Daniel Bastos ofereix una conferència exposant tres pilars per explicar el període que va viure la societat lusitana

Andorra va reviure dissabte la Revolució dels Clavells de la mà de la comunitat portuguesa al país. Organitzat conjuntament pel Consolat General de Portugal i el Grup de Folklore Casa de Portugal, que enguany commemora 30 anys d’activitat, la sala d’actes de la Llacuna va acollir la conferència a càrrec de Daniel Bastos, historiador i professor qui, davant de mig centenar d’assistents, va estructurar la seva intervenció en tres pilars per explicar el període que va viure la societat portuguesa: la dictadura, la transició cap a la democràcia i l’emigració.

Amb el suport de l’Institut Camões i del Comú d’Andorra la Vella, l’esdeveniment, que va comptar amb la presència de la consellera de la minoria de la Massana, Laura Bragança, i la representant del Ministeri d’Afers Exteriors, Gemma Raduan, entre d’altres personalitats, es va iniciar amb la declamació de poesia al·lusiva a l’efemèride, el discurs del cònsol general de Portugal, Duarte Pinto da Rocha, i la intervenció de Bastos, qui va fer un breu recorregut a través d’imatges de fotoperiodistes com Mariano Cardeira, Gérald Bloncourt i José de Andrade, utilitzades en l’elaboració del llibre que ha presentat en la seva primera visita a Andorra.

L’acte va cloure amb la projecció del film ‘Portuguesos’, de Vicente Alves do Ó, el qual retrata moments anteriors i posteriors a la Revolució dels Clavells, així com l’impacte de la repressió en la societat portuguesa dels anys seixanta i setanta.

