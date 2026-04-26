La comunitat portuguesa recorda la Revolució dels Clavells en un acte celebrat a la sala d’actes de la Llacuna

Andorra va reviure dissabte la Revolució dels Clavells de la mà de la comunitat portuguesa al país. Organitzat conjuntament pel Consolat General de Portugal i el Grup de Folklore Casa de Portugal, que enguany commemora 30 anys d’activitat, la sala d’actes de la Llacuna va acollir la conferència a càrrec de Daniel Bastos, historiador i professor qui, davant de mig centenar d’assistents, va estructurar la seva intervenció en tres pilars per explicar el període que va viure la societat portuguesa: la dictadura, la transició cap a la democràcia i l’emigració.
Amb el suport de l’Institut Camões i del Comú d’Andorra la Vella, l’esdeveniment, que va comptar amb la presència de la consellera de la minoria de la Massana, Laura Bragança, i la representant del Ministeri d’Afers Exteriors, Gemma Raduan, entre d’altres personalitats, es va iniciar amb la declamació de poesia al·lusiva a l’efemèride, el discurs del cònsol general de Portugal, Duarte Pinto da Rocha, i la intervenció de Bastos, qui va fer un breu recorregut a través d’imatges de fotoperiodistes com Mariano Cardeira, Gérald Bloncourt i José de Andrade, utilitzades en l’elaboració del llibre que ha presentat en la seva primera visita a Andorra.
L’acte va cloure amb la projecció del film ‘Portuguesos’, de Vicente Alves do Ó, el qual retrata moments anteriors i posteriors a la Revolució dels Clavells, així com l’impacte de la repressió en la societat portuguesa dels anys seixanta i setanta.