  • Segons el Govern, els moviments puntuals dels no residents continuen sent limitats en proporció. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç de transmissions patrimonials immobiliàries

La compravenda d’habitatges per part d’estrangers es duplica el 2025 en un any de forta activitat immobiliària

L'Executiu remarca que no es tracta d’un canvi "estructural", sinó d’un efecte derivat de la suspensió transitòria de la inversió estrangera

La compravenda d’habitatges per part de no residents es va duplicar l’any 2025, amb un augment del 100,3% respecte a l’any anterior, segons el balanç de transmissions patrimonials immobiliàries publicat aquest dilluns pel departament d’Estadística.

Tot i aquest fort increment percentual, el Govern remarca que no es tracta d’un canvi “estructural” en la dinàmica del mercat, sinó d’un efecte conjuntural derivat de la suspensió transitòria de la inversió estrangera en immobles que va estar vigent entre el tercer trimestre del 2023 i el primer trimestre del 2024.

Segons explica l’Executiu, durant aquest període, establert per la Llei 16/2023, les persones no residents no podien adquirir béns immobles al Principat. La moratòria es va mantenir fins a l’entrada en vigor de la Llei 3/2024, que va instaurar l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària. Aquesta situació va provocar una reducció artificial de les operacions de compradors no residents, fet que explica el fort repunt registrat un cop restablerta l’activitat sota el nou marc fiscal.

Aquesta situació va provocar una reducció artificial de les operacions de compradors no residents, fet que explica el fort repunt registrat un cop restablerta l’activitat sota el nou marc fiscal

En aquest sentit, el Govern subratlla que l’increment s’ha d’interpretar com un “fenomen conjuntural”, i no pas com una “tendència sostinguda”. Malgrat la duplicació de les compres per part d’estrangers, el perfil del comprador continua sent majoritàriament resident. Les persones físiques residents van protagonitzar el 75,1% de totes les adquisicions d’immobles el 2025, mantenint-se com el col·lectiu principal del mercat immobiliari andorrà.

Pel que fa a les persones jurídiques, el 70% de les compres van ser efectuades per societats constituïdes íntegrament per residents, mentre que només un 19,4% corresponen a empreses amb una participació resident inferior al 50%. Les dades confirmen així que, en termes estructurals, la participació estrangera continua sent minoritària.

Les persones físiques residents van protagonitzar el 75,1% de totes les adquisicions d’immobles el 2025, mantenint-se com el col·lectiu principal del mercat immobiliari andorrà

L’any 2025 va estar marcat per una activitat especialment elevada. El nombre de transaccions immobiliàries totals va créixer un 35,3%, mentre que el nombre total de béns immobles transmesos va augmentar un 37,3%. Tot i aquest creixement generalitzat del mercat, els residents es mantenen com a principals actors en volum absolut de compres. Segons el Govern, els moviments puntuals dels no residents continuen sent limitats en proporció i vinculats al marc regulador recentment modificat.

