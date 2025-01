La companyia per als animals hi ha de ser sempre; davant un imprevist, tenim el seu carnet

Protegir i cuidar les nostres mascotes és un aspecte fonamental que no hem de descuidar ni en aquestes dates tan especials en les quals ens trobem ni absolutament mai, ja que per algun motiu les tenim, i com a éssers vius que són, també són part del nostre sinus familiar. Una responsabilitat que a vegades pot resultar truncada en haver de quedar-nos més hores del previst a la nostra feina o bé quan sorgeix una alteració d’última hora en el nostre dia i hem de deixar-los més temps del que pensàvem sense la nostra tutela i supervisió. Tot això pot i succeeix sovint, de manera que aquests dies l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA) ha decidit reactivar els coneguts com a carnets familiars d’animals que serveixen per evitar el patiment que pot ocasionar per a una mascota no saber on està el seu propietari.

“Es tracta d’un carnet gratuït que podem adquirir en diferents establiments d’animals i als centres veterinaris del nostre país, els quals encara estem acabant de repartir des de la nostra associació i en col·laboració amb Carlin i Dog Boung. En principi, per a demà a la tarda ja haurien d’estar a totes les botigues”, ha comentat a EL PERIÒDIC la portaveu de l’ARPA, Sònia Borrell. També ha traslladat que aquest identificador en format de targeta “és un sol carnet, fàcil de guardar a la cartera entre els nostres documents”, i que conté la informació pertinent als animals ocupants d’una casa o pis amb la dels seus contactes propers; és a dir veïns, amics o familiars a qui es podria recórrer en cas que el propietari d’aquests hagi hagut de marxar i no pugui tornar al domicili en el període estimat.

“Davant una possible emergència o incident per la qual haguem de sortir i deixar soles a les nostres mascotes, els supervisors amb els quals ens trobem, sigui els Bombers, la Policia o els metges del servei hospitalari, podran veure als nostres documents quin o quins animals estan sota la nostra tutela i la persona de confiança que hem apuntat al darrere per fer-se càrrec d’ells davant aquestes situacions”, ha estipulat l’encarregada. De manera que aquestes targetes serviran per alertar i prevenir que les mascotes puguin ser ateses amb celeritat quan una persona no pugui accedir a casa seva per un motiu o un altre. En aquest sentit, Borrell també posa èmfasi en el fet que és important “atendre’ls com més aviat millor” per reduir així la sensació de preocupació i posterior patiment de l’animal.

Per acabar, és important saber que aquest carnet “és certament senzill, ja que s’ha volgut prioritzar l’enteniment del mateix per així no perdre temps en situacions complexes“. La informació és tan concisa com indicar el tipus d’animal, el seu nom i un telèfon d’un encarregat a qui s’hauria de contactar per a una supervisió de la mascota. De manera que s’ha acabat angoixar als nostres estimats i només portant a sobre aquest identificador, els hi farem un favor que segur que ens agrairan.