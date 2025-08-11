La Comella registra un rècord de temperatura màxima arribant als 36,8 °C, superant els 35,9 °C del 2023

En ple avís taronja per altes temperatures al centre i sud del país l’estació meteorològica de la Comella ha registrat aquest diumenge un rècord de temperatura màxima en la seva sèrie, assolint els 36,8 °C. Aquest valor supera l’anterior rècord per a un mes d’agost de 35,9 °C, que s’havia registrat el 9 d’agost del 2023, segons informen a través de les xarxes socials des del servei meteorològic.
Cal recordar que el departament de Protecció Civil té activada una prealerta després que el servei meteorològic emetés aquest diumenge un avís taronja per onada de calor, que en principi era fins dilluns, però ara ja s’allarga a dimarts. Segons s’apunta, la persistència de les altes pressions i la massa d’aire càlid continua aportant unes temperatures altes per a l’època de l’any. Les temperatures al nord no seran tan elevades, però es manté la ratxa càlida.
Per a aquest dilluns i dimarts les temperatures màximes poden arribar als 35 °C a Andorra la Vella i les mínimes en aquesta parròquia poden situar-se entre els 18 i els 19 °C, és a dir altes i dins els llindars d’onada de calor. S’espera que aquesta tarda es puguin formar núvols que podran tornar a deixar alguna gotellada al sud del país. Per a aquest dimarts a la tarda s’esperen nuvolades que deixin algun ruixat tempestuós, localment intens, després d’un matí amb domini del sol. Per a dimecres ja s’espera un lleuger descens de les temperatures tot i mantenir-se altes respecte a la normal climàtica.