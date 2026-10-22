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Alba Jiménez Ibáñez
  • Societat
Seguretat digital

La CASS posa en marxa el Codi Segur de Verificació, un codi únic associat a un document electrònic per identificar-lo

Aquesta eina permet comprovar l’autenticitat dels documents electrònics i accedir a la seva versió oficial a través del web de la institució

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha començat aquesta setmana a generar els primers documents amb el Codi Segur de Verificació (CSV), una eina que permet comprovar l’autenticitat dels documents electrònics i accedir a la seva versió oficial a través del web de la institució.

El CSV és un codi únic associat a un document electrònic que permet identificar-lo i comprovar-ne l’autenticitat i la integritat. Aquest sistema de consulta i verificació documental facilita que el destinatari pugui contrastar el document rebut amb la versió oficial disponible a través del web de l’organisme que l’ha emès. En el cas de la CASS, el codi permetrà recuperar la resolució oficial amb la signatura de l’òrgan competent des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment. El funcionament és senzill, només cal introduir el codi que figuri en el document rebut a través de l’adreça cass.ad/csv.

El director general de la CASS, Josep Escoriza, ha remarcat que «aquesta eina permetrà als ciutadans verificar de manera senzilla els documents que reben i consultar-ne la versió oficial en qualsevol moment». En aquest sentit, també valora la implantació del CSV com un «pas més en la modernització de la CASS» i confia en el fet que aquesta eina «reforçarà la confiança en els tràmits electrònics i avançant cap a una administració més accessible, eficient i segura».

Les primeres resolucions que incorporaran aquest codi seran les de modificació de pensions d’invalidesa que s’enviaran durant aquest mes, unes 280 en total. En les properes setmanes, s’incorporarà de forma progressiva el CSV a la resta de documentació. Aquesta iniciativa s’emmarca en els projectes del pla estratègic Arrel 2026-2028 de la CASS, amb l’objectiu de continuar avançant en la digitalització dels serveis i reforçar la seguretat de la documentació que s’emet.

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