Millora en el procediment de sol·licitud

La CASS i el CSJ acorden que els sol·licitants de la pensió de viduïtat no hauran d’aportar el certificat de penals

La mesura permet a la parapública consultar directament els antecedents penals al Tribunal de Corts amb el consentiment previ del demandant

Els sol·licitants de la pensió de viduïtat ja no hauran d’aportar personalment el certificat de penals. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha anunciat aquest dimecres una millora en el procediment de sol·licitud d’aquesta prestació, fruit d’un acord amb el Consell Superior de la Justícia. A partir d’ara, serà la pròpia CASS qui podrà sol·licitar directament aquesta informació al Tribunal de Corts, sempre amb el consentiment previ del demandant.

Aquest canvi arriba després que, en la darrera modificació de la llei de la CASS a través de la Llei de pressupost del 2025, s’introduís com a requisit que el sol·licitant no hagi estat condemnat per delictes contra el/la cònjuge difunt. Tot i això, les primeres interpretacions jurídiques van determinar que, per raons de protecció de dades, la CASS no podia accedir directament als antecedents penals, fet que obligava el ciutadà a tramitar i lliurar aquest document.

Conscients de les molèsties que aquest requeriment podia generar, la CASS i el Consell Superior de la Justícia han estat treballant en una solució que garanteixi la protecció de dades i, alhora, alleugereixi els tràmits administratius. Aquesta setmana s’ha posat en marxa un nou canal de comunicació entre la CASS i el Tribunal de Corts que permetrà gestionar la verificació de manera interna i segura.